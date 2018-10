El Premio Nobel de Medicina fue para James P. Allison y Tasuku Honjo

James P. Allison y Tasuku Honjo fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Medicina 2018 por sus “descubrimientos en terapia contra el cáncer”, indicó la Academia Sueca.

“El premio de este año es un momento destacado en nuestra lucha contra el cáncer. El descubrimiento hecho por los dos galardonados se basa en la habilidad del sistema inmunológico para atacar células del cáncer”, señaló el comunicado oficial.

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.”

Inmunólogos

James P. Allison es un médico inmunólogo estadounidense nacido en 1948 y trabaja en el MD Anderson Cancer Center en la Universidad de Texas.

Se le otorgó el premio por sus estudios sobre una proteína que funciona como un “freno” en el sistema inmunológico, y su descubrimiento sobre la posibilidad de retirarlo para permitir que éste ataque a los tumores, un enfoque novedoso en el tratamiento contra el cáncer.

El también inmunólogo Tasuku Honjo nació en 1942 en Japón y trabaja en la Universidad de Kyoto.

En su caso se le otorgó el premio por su descubrimiento de otra proteína en las células inmunológicas. Ellas también funcionan como “freno”.

Las terapias basadas en el trabajo de Honjo han sido muy efectivas, recordó la Academia Sueca.

Los médicos compartirán el premio de nueve millones de coronas suecas. Son cerca de un millón de dólares), que recibirán en una ceremonia oficial el 10 de diciembre en Estocolmo.