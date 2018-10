Piden echar a Juan Ameri del partido Unidad Ciudadana

En la marcha que se llevó a cabo el pasado martes 25, convocada por la CGT, la secretaria del Partido de la Victoria y referente militante, Laura García, habría sido agredida verbalmente por parte del dirigente de la organización “El Aguante”, Juan Ameri. Este no es el primer caso de violencia que tiene el dirigente, puesto que ya habría tenido conflictos con otros miembros del partido, consignó Nova Salta.

Debido a estos hechos, un grupo de mujeres pidió poder dialogar con el presidente del Partido de la Victoria y referente de Unidad Ciudadana en Salta, Sergio Leavy, para manifestarle el descontento y solicitarle que echen al dirigente del partido por el grado de violencia que muestra hacia los otros integrantes del frente.

Cabe destacar que todo ocurrió cuando García solicitó al grupo de “El Aguante” colocar la bandera de Unidad Ciudadana por delante de la bandera de la organización de Ameri, ya que esta englobaría a todos los partidos. Después de este pedido, fue cuando Juan textualmente le dijo: “¿qué m... venís a meterte aquí vos?, anda a dar órdenes a la m..., aquí mandamos nosotros, la próxima te c... a palos”.

Los dichos de Ameri provocaron la angustia de la dirigente, quien tras sufrir esta agresión decidió, junto con las mujeres que la acompañaban retirarse de la marcha.

Los hechos de violencia del referente de la organización “El Aguante” vienen sucediendo desde hace tiempo, ya que hace aproximadamente un año, Daniel Velázquez, integrante de la “Azul y Blanca”, lo denunció penalmente tras aducir haber sido agredido físicamente por el dirigente. Tras lo sucedido el acusado tuvo que declarar y se sabe que el caso aún está en curso judicial.

Por otra parte, aseguran que en las reuniones de los partidos el dirigente siempre muestra un alto grado de violencia hacia hombre y mujeres y que “esto es inadmisible puesto que el Partido de la Victoria nuclea a la mayoría de las militantes del movimiento feminista en Salta y a nivel nacional su referente Cristina Fernández de Kirchner, es quien promueve un proyecto nacional, popular democrático y feminista”.

Estos no serían los únicos conflictos que maneja Ameri, ya que otras de las internas que se viviría en el partido, es que el dirigente habría acosado a varias chicas de su agrupación. Además los conflictos no solo los tiene en la provincia, sino que Ameri sería un ex integrante de la barra brava de River, de donde se tuvo que ir y volver a Salta por problemas con la justicia de Buenos Aires. Pudo llegar a la provincia, hace 12 años, gracias a que un ex diputado nacional lo habría traído contratándolo como su guardaespaldas por unos años.

Juan Ameri, en los últimos tiempos no estaría teniendo una buena relación con la justicia, ya que sumado a los hechos de violencia, en la última visita del Presidente Mauricio Macri, fue detenido por manifestarse con pancartas en contra del mandatario.