Eliana Mendoza, la amante salteña, está furiosa con Florencia Peña: "A una mujer no se la calla"

La presencia de Florencia Peña (43) en Almorzando con Mirtha Legrand volvió a poner en el centro del debate la polémica relación abierta y consensuada que la actriz mantiene con Ramiro Ponce de León (43). Sin embargo, cuando Mirtha Legrand quiso indagar respecto del poliamor y la tercera en discodia, Flor puso un freno que desconcertó a la diva: "No quiero hablar de eso para no darle entidad".

En este contexto, Eliana Mendoza (27) salió a expresar su indignación con los papás de Felipe (11 meses) en diálogo con Nosotros a la Mañana: “Ayer (domingo) trabajé todo el día y me volvieron loca con llamados al celular y a Facebook. Todos coincidían en que sostener la libertad sexual y la promiscuidad con la pareja, y por otro lado ante la pregunta de Mirtha Legrand responder en forma tajante que de eso ella no habla, fue muy sugestivo. Yo me pregunto en qué quedamos. ¿Libertad al mil por mil de dos adultos de dibujo (sic)? ¿O silenciamos y mandamos bozales legales fallidos por doquier?”.

En su mensaje de WhatsApp a Tomás Dente, la profesor de zumba continuó con mucha ironía: "La señora Mirtha Legrand es una lady, estaba perpleja e indignada, pero no le creyó ni ’A’. Nadie compró esa vil actuación de Doña Flor y sus Poliamores. Es inlevantable esa mentira. Para colmo, a Rami lo siguen escondiendo como si fuese un bebé entre algodones en lugar de actuar como un hombre enfrentando la verdad". Y arremetió contra Flor por su supuesta falta de sororidad: ¿Dónde quedaron los pañuelos verdes? Me pregunto. Es muy triste el papel que ambos se asignaron en esta novela tan berreta".

“La semana que viene voy a Buenos Aires y me presento ante el juez y ratifico. A una mujer no se la calla, se la escucha”, cerró lapidaria Eliana Mendoza en su arremetida contra Florencia Peña y Ramiro Ponce de León.