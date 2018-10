Educación sexual se continuaría dictando de manera transversal y no como materia

Salta busca la modificación de la actual legislación, en el marco de la resolución 340 del Consejo Federal de Educación y la ley 26.150, . La ministra Analía Berruezo aclaró que la perspectiva de género no está incluida en esta propuesta, a lo cual se oponen los padres del Observatorio Federal. VIDEO

Tras el debate por el aborto legal, la discusión sobre la educación sexual integral se ha vuelto prioridad y Salta no es la excepción. En este sentido, la ministra de Educación, Analía Berruezo, explicó que el objetivo es lograr que la temática sea abordada de manera transversal en la escuela. “No es una materia con la que el alumno llega a fin de año, y que puede quedar previa sino que se evaluará con un proyecto” sostuvo en una rueda de medios.

Además, la funcionaria provincial aclaró que esta línea es la que se decidió durante el Consejo Federal de Educación y que se plasmó en la resolución 340. Aparte existen otras cuatro propuestas de modificación a la ley de Educación Sexual Integral en la Cámara de Diputados, una de ellas impulsada por el Partido Obrero.

En este sentido, Berruezo agregó que esta directiva nacional establece los contenidos para el nivel primario, secundario y superior. “Tenes un listado de 12 temas para todo el nivel primario por lo que hay que puntualizar que temas son para primer grado y que temas para séptimo, de acuerdo a las orientaciones”.

Antes las críticas de los padres pertenecientes al Observatorio Federal de Salta, la ministra de Educación descartó que dictar contenidos de educación sexual integral sea “homosexualizar” al alumno ya que el trabajo aúlico no sólo tiene que ver con el conocimiento científico.

Aclaró que en las modificaciones nacionales no está incluida la perspectiva de identidad de género, algo que se les explicó en una reunión previa. “Les preocupa el artículo 5 de la ley 26.150 que dice que puntualmente cada institución tiene la posibilidad de elaborar el proyecto en base a su ideario (…) los núcleos de aprendizaje prioritarios son los mismos para todos, no tiene que ver con lo confesional o no confesional.”

Finalmente, Analía Berruezo aseguró que consideró que no es necesario salir a aclarar lo que se difunde por las redes, aunque esto sea motivo de confusión entre los padres, ya que se es darle entidad a información inexacta.