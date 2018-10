Por mascar coca, choferes de colectivos no pasaron una prueba de narcotest

Choferes de la empresa de transporte "La Veloz del Norte" dieron positivo en el test de consumo de narcóticos realizado por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Doce de los 18 no pasaron el narcotest y, habrían dado positivo en el consumo de cocaína y marihuana. Muchos de los conductores aseguraron que son provenientes del Noroeste Argentino, donde es común el consumo de hoja de coca.

Los conductores habían sido contratados por el Colegio Pio IX del barrio porteño de Almagro para un viaje escolar con destino a Mar del Plata, el que debería haber salido alrededor de las 7 de la mañana pero por el incidente recién pudieron partir cerca del mediodía del domingo pasado.

Al respecto, el titular de la UTA en Salta, Jorge Flores, indicó por FM Aries que “esta situación no es la primera vez que sucede, ya teníamos otros inconvenientes anteriormente donde se los resolvió haciendo un test nuevamente, porque esto yo creo que es de público conocimiento que toda la gente del norte hace uso del coqueo. Entonces yo creo que, no sé si es por una cuestión de seguridad o a qué se debe este control, pero no es la primera vez que se hace.”