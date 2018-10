Piden que el ataque sexual a Belén sea juzgado como intento de femicidio

A poco más de 5 meses del brutal ataque sexual a Belén Castillo, una joven de 18 años que fue abusada y golpeada en un descampado de la zona sur de la ciudad, Carmen Céspedes, su abogada, pide que el cambio de carátula a intento de femicidio.

La letrada indicó a Somos Salta que las pruebas de ADN efectuadas coinciden con las personas detenidas por el hecho sin embargo quedan determinar otros involucrados. “Hay dos ADN que son de las personas que todavía no están identificadas, por lo tanto no están detenidas, no sabemos, como las personas no declararon todavía no pudimos averiguar quienes más acompañaban a estos malvivientes,” dijo.

Luego de la confirmación, Céspedes consideró que la acusación no solo debe ser por abuso sexual sino también por tentativa de femicidio, lesiones y privación ilegítima de la libertad. “La persona queda detenida por la declaración de Belén, porque los identifica como los autores del hecho. Con esto ya queda comprobado que estas personas participaron en el hecho de abuso sexual, es un avance,” expresó.

En este sentido, subrayó que aún resta la incorporación de la prueba pericial, psicológicas, y que se empiece a investigar por los delitos que pretenden agregar a la causa. “No nos olvidemos que ella fue agarrada con un cordón de una zapatilla en el cuello, pensando que la habían matado, la subieron a un vehículo, la trasladaron a un descampado y la dejaron tirada ahí,” recordó.