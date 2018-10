Nena ruega encontrar a su papá: necesita su autorización para viajar a un mundial de patinaje

Martina tiene 8 años, es hija de un conocido arquero del fútbol salteño y requiere su permiso para poder salir del país y participar de la competencia en Panamá. Pese a los intentos, no recibió respuesta.

El sueño de Martina, una pequeña patinadora de 8 años podría verse frustrado si no consigue la autorización de su papá, Mauricio Ricardo Pegini, un conocido arquero del fútbol salteño, para poder viajar a participar del mundial que se disputará en Panamá el próximo mes.

Natalia Thomas, su mamá, contó a DNI por Radio Salta, que ella mantuvo una larga relación con Mauricio, fruto de la cual tuvieron dos hijos. Sin embargo, desde hace 6 años que ellos no saben absolutamente nada de su papá.

“Mi hermana fue a tocarle la puerta a su casa, habló con su hermano, el padre se negó a tener contacto con sus hijos. Cuando ellos nacieron llevaban mi apellido porque él estaba jugando en Talleres de Córdoba, pero cuando volvió a Salta, se fue al Registro Civil y los reconoció voluntariamente,” contó.

Ella, junto a los dos pequeños viven en Córdoba, provincia en la que convivieron como familia durante 2 años pero luego el regresó a la ciudad. “Simplemente necesito que me dé la autorización para no tener que recurrir a abogados, a la policía, se me complica porque estamos en distintas ciudades. Es como cortarle sus alas a Martina,” explicó.

Natalia ruega poder conseguir la autorización para poder sacar a su hija del país antes del 1º de noviembre, fecha límite para hacerlo y que esta manera la pequeña pueda cumplir su gran deseo de patinar en el Mundial de Patinaje de Panamá.