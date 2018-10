Junto a Florencia Peña, el salteño Ramiro Ponce de León rompió el silencio tras el escándalo del poliamor

Ramiro Ponce de León acompañó a Florencia Peña al estreno de El Potro, lo mejor del amor, la película en la que interpreta a Betty Olave, la madre de Rodrigo Bueno. Después del escándalo del poliamor y de que Eliana Mendoza saliera a hablar en los medios al asegurar que el abogado engañó a la actriz con ella durante cinco años, la pareja se mostró en público y habló frente a las cámaras de televisión.

Juntos, posaron para los fotógrafos presentes, se dieron besos y dejaron en claro que nunca estuvieron en crisis. "Estamos muy bien, contentos. El afuera estaba más preocupado por nosotros que nosotros. Pero está bien, es normal", aseguró Peña.

Ponce de León, por su parte, detalló que estaban disfrutando del evento en familia y habló, por primera vez desde que explotó el escándalo mediático, de Eliana Mendoza, a quien le puso un bozal legal.

(Crédito: Veronica Guerman/Teleshow)

"Me gustaría aclarar que el denunciante soy yo. No Florencia. Con lo cual, yo ya me estoy moviendo judicialmente. Es algo que está limitado a los temas judiciales y mucho no se puede hablar", sostuvo el abogado salteño que afronta una causa con quien fuera su amante.

También sugirió a los medios que se siga el caso con su abogado Beccar Varela. "Hay acciones judiciales y justamente por eso no puedo hablar mucho, pero se va a aclarar todo", continuó y agregó qué vínculo lo unió a Eliana Mendoza: "Nunca fue mi novia. Para Nada".

La tercera en discordia, por su parte, había dicho que viajaría a Buenos Aires -es oriunda de Salta- para ponerse a disposición de la justicia y prestar declaración en la causa que le inició el hombre de que, según su relato, estuvo enamorada durante los últimos cinco años.