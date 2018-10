Pensiones por discapacidad: “No tenemos instrucción para dar de bajas”

Así lo manifestó Laura Cartuccia, directora de ANSES, a partir de la nueva resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, se notificará a los beneficiarios que hayan presentado alguna incompatibilidad en sus situaciones, lo que no significa que serán dados de baja.

La resolución n° 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que implica el entrecruzamiento de datos entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), causó temor entre los pensionados, de perder el beneficio.

“Lo que se aprobó es un nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades que habría en los beneficiarios que cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral. La notificación no implica ningún tipo de bajas en las pensiones, sino que desde la Agencia Nacional de Discapacidad, se solicita a los beneficiarios que reciban la notificación, que presenten la documentación correspondiente para verificar la situación particular de cada uno, en el caso de que se hayan registrado incompatibilidades”, explicó en InformateSalta, Laura Cartuccia, directora de ANSES.











La funcionaria explicó que cuando se hizo el entrecruzamiento entre los sistemas de la Agencia Nacional de Discapacidad y ANSES, se detectaron incompatibilidades como algunos beneficiarios que residirían en el extranjero y estarían cobrando la pensión por invalidez laboral, otras que no se habrían presentado a cobrar por más de tres meses consecutivos, otros casos donde los beneficiarios tendrían trabajos registrados o recibirían alguna otra prestación no contributiva por parte del Estado.

“En esos casos, desde la Agencia Nacional de Discapacidad se les enviará una notificación a su domicilio, con lo cual ellos van a tener 10 días hábiles para pedir el turno y acercar la documentación”, manifestó y agregó que “no tenemos instrucciones para dar de bajas. Vamos a recibir la documentación de las personas que hayan sido notificadas, que posteriormente será enviada para su revisión a la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Con respecto a los requisitos vigentes para recibir la pensión por invalidez laboral, Cartuccia, indicó que la persona debe contar con una incapacidad laboral superior a la del 76% y no tener con ningún otro tipo de prestación no contributiva.