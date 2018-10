Le robaron la moto del garage de su departamento y busca recuperarla

Nicolás Cuevas fue víctima del accionar de malvivientes que ingresaron al garage del departamento en el que vive y se llevaron su motocicleta, junto a la bicicleta de su padre y decidió difundir lo sucedido a través de su cuenta de Facebook.

“Hoy como todos los días me levante para ir a trabajar a buscar mi moto al garage de mi departamento y me di con que no estaba, me la robaron junto a la bici de mi viejo... seguramente en unos 15 minutos, si no es menos, se llevaron todo el esfuerzo y sacrificio que hice estos años para poder comprarla. No voy a decir nada acerca del odio e impotencia que siento por lo que me paso, solo pido que si alguien sabe algo se comunique conmigo por aquí o a mi núm. 3875281162. Cualquier dato o ayuda sirve, y si no, simplemente compartiendo o comentando para que no se pierda esta publicación también me están dando una mano. Gracias,” publicó el joven.

A continuación, adjuntó algunas de las fotografías que pueden ayudar a identificarla