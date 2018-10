Peña ratificó el presupuesto enviado ante Diputados

Peña no respondió las preguntas de la oposición, que desde la mayoría de los bloques reclamó que el Gobierno reformule el proyecto de presupuesto. Le pidieron que rehaga la iniciativa, a partir del nuevo acuerdo con el FMI, pero el jefe de Gabinete se mostró convencido del plan de gastos y recursos enviado al Parlamento, indicó Nuevo Diario.

En su reaparición pública en Diputados tras la devaluación de su poder en el seno del gabinete, a Peña lo esperaban más de 1200 preguntas preparadas por los diputados de todos los bloques, relacionadas con el déficit primario y financiero, tipo de cambio, variación del PBI, e inflación IPC nacional. Pero el jefe de Gabinete dedicó su informe de gestión a la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la Justicia.

Consideró que este presupuesto “nos va a permitir reducir nuestra vulnerabilidad al financiamiento externo” y “deberíamos estar todos de acuerdo en la búsqueda de un equilibrio fiscal, porque genera una economía más estable”.

El ministro coordinador destacó en la sesión de este miércoles el “ejercicio muy positivo de acuerdo político” con los gobernadores y señaló, por otra parte, que el presupuesto es “austero” pero tiene “prioridades claras” ya que, por ejemplo, “el gasto social representa el 77 por ciento del gasto primario”.

Peña abogó por que cuando concluya el mandato de Mauricio Macri “podamos terminar de completar las reformas estructurales para tener una economía que nos permita crecer de manera sustentable”.

También se refirió a la proyección del dólar y aclaró que “la zona de no intervención cambiaria que hemos propuesto en nuestra actual política monetaria no fija un precio futuro, sino justamente una zona donde no interviene el Banco Central (de 34 a 44 pesos), con lo cual es un error pronosticar en base al valor superior de ese número”. “Estamos seguros que el régimen de tipo de cambio flotante es lo que nos permite absorber estos shocks”, agregó.

“Tenemos un diagnóstico distinto sobre el país que recibimos, sobre lo que hicimos nosotros, y seguramente el año próximo en la arena electoral se podrá plantear”, les dijo Peña a los diputados de la bancada K.

El massismo también desplegó sus críticas. Mirta Tundis cuestionó el peligro que se cierne sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses. Daniel Arroyo se refirió a la crítica situación de las familias endeudadas para pagar servicios y medicamentos, además de reclamar un efectivo control sobre los productos de “precios cuidados”.

Desde el Movimiento Evita, Araceli Ferreyra, también bregó por rechazar el presupuesto. Lo mismo hizo Nicolás del Caño (FIT).

Los cierres incrementaron las críticas. “Este ajuste aterra. Nos lleva a un submundo”, dijo la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, y sostuvo que “fueron muchos los desaciertos, la soberbia y las mentiras” de la gestión macrista. “Estamos ante una crisis de deuda externa que ustedes generaron. Deben hacerse cargo”, reclamó Camaño.