El “Cordonazo de San Francisco” llegó a Salta pero muy leve

Los 4 de Octubre se celebra la fiesta de San Francisco de Asís, e históricamente es una fecha en la coincide un fenómeno meteorológico de lluvias y tormentas intensas que se prolonga por dos o tres días. La leyenda indica que "San Francisco se quita el cordón, lo llena de truenos y relámpagos y castiga con ellos a los habitantes del planeta que se portan mal".







Para Salta, el fenómeno llegó pero muy leve. Edgardo Escobar, del Servicio Meteorológico Nacional con base del Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, indicó que para hoy esperamos algunas precipitaciones durante todo el día, se espera una máxima de 22º C.







“Para mañana viernes se va a notar un descenso en la temperatura máxima, se estima 14º C de mínima y 17º C máxima. Nubosidad variable y precipitaciones aisladas. Para el sábado 11º C de mínima 25º C de máxima, las condiciones mejoran para el domingo con 29º C de máxima con cielo parcialmente nublado", detalló.

Aniversario del Servicio Meteorológico Nacional

Hoy se conmemora la creación del Servicio Meteorológico Nacional. “Son 146 años, observando, comprendiendo, pronosticando el tiempo y el clima en el territorio argentino. Estamos para servir, para informar las alertas, es un trabajo muy hermoso”, manifestó Escobar.