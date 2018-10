Un salteño entre los mejores chef del mundo, Nicolás López Isasmendi

A los 22 años se fue de Salta, vivió en ciudades como Caracas, Sidney, New York, Bergen (Noruega), Santiago de Chile y hace 4 años se instaló en Bogotá. “Villanos en Bermudas” es el nombre de su restaurante, que se ubica entre los mejores 40 de latinoamérica.

Con el deseo de recorrer y conocer el mundo, Nicolás López Isasmendi buscó en la cocina una razón y una motivación para viajar por otros continentes. De muy joven abandonó Salta para reinvertirse en el universo de los sabores y las recetas.

“Empecé a cocinar un poco de casualidad, pero de toda la vida me gustó comer bien, mi abuela cocina increíble, mi papá también y mi mamá hace un par de cosas muy buenas, no es lo suyo la cocina pero curiosamente ella fue la que me dijo que estudie cocina”, cuenta Nico en InformateSalta.





A sus 35 años, creó dos de los restaurantes más prestigiosos del mundo y recientemente fue seleccionado entre los 300 mejores chef. Hace 4 años vive en Bogotá, después de haber recorrido Caracas, Sídney, New York, Bergen (Noruega) y Santiago de Chile.





“Villanos en Bermudas”, el restaurante que dirige, ocupa el lugar número 40 entre los 50 mejores del mundo. Cómo él lo describe, es un lugar relajado, “somos básicamente un ‘neobistró’, es un intermedio entre un ‘fine dining’ (buena cena) y un bistro (término utilizado para referirse a un restaurante ciertamente elegante, acogedor y sofisticado), nos seleccionan por eso, somos de los pocos q tenemos ese estilo, nuestra cocina es muy directa fresca novedosa”.

La experiencia que ofrecen los “villanos”, va más allá de la "buena" o "mala" comida. “Partimos de un ejercicio sincero con propuestas sencillas y a la vez arriesgadas", describen en sus redes sociales. No hay un menú fijo, las opciones cambian todas las semanas, no hay nada escrito. Como Nico lo define, es un menú degustación de 10 pasos, donde la gente puede elegir entre cierta variedad.







“Decidí irme afuera, esa fue la principal razón por la que empecé a cocinar. Quería conocer el mundo y mi mamá me dijo que si era cocinero iba a poder viajar mucho, tenía razón”, recuerda. Hace nueve años que no visita la provincia. El chef criticó la actitud de los salteños a la hora de elegir dónde comer: “La gente hoy en día está más pendiente de comer un sushi malo en Salta que unas buenas empanadas”, concluyó.