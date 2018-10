Perdió su celular volviendo de su Luna de Miel y busca recuperar las fotos

María Laura, junto a su esposo, tomó un remis al bajarse del avión en el aeropuerto y al llegar a su casa notó que no tenía su teléfono. A los pocos minutos llamaron, pero ya estaba apagado. Lo que más le importa son las fotografías del viaje.

María Laura y Alejandro se casaron el 8 de septiembre pasado y unos días después partieron a Europa a disfrutar de su Luna Miel. Volvieron este mediodía pero en el camino ella perdió su celular con todas las fotos y busca recuperarlas.

En diálogo con InformateSalta, la mujer contó que alrededor de las 12:30 retiraron las valijas y al salir del aeropuerto una chica les ofreció un remis. En el camino, ella hizo un par de llamadas pero al llegar a su casa se dio cuenta que el teléfono no estaba.

“Llegamos al departamento, subo, desarmo una de las valijas para lavar la ropa y cuando voy a buscar el celular, me doy con que no estaba. Lo busque en todos lados y nada, mi marido llamó y ahí nos damos con que el celular estaba apagado y pensé que me lo había olvidado en el remis,” dijo.

Marca y color del celular perdido

Inmediatamente, ella junto a su marido volvieron al aeropuerto para intentar encontrar información sobre la empresa de remis que los trasladó. “La chica no estaba en base, se comunicaron por la radio, ella dice que no se dio cuenta, que puede ser que alguno de los pasajeros lo haya agarrado, ella no tenía una respuesta porque nunca vio el celular en el remis,” indicó.

Para ella el aparato, un Samsung J7 Primer dorado con una funda ‘tipo librito’ negra es lo de menos, lo que realmente le interesa es poder recuperar los recuerdos que retrataron durante su viaje de Luna de Miel.

Si lo viste o podes aportar algún dato para ayudarla, podes comunicarte al teléfono fijo 4 21 82 01 o al celular de su esposo 387 408-8198.