Marcharon en Rosario de Lerma en contra de los abusos del ex cura Lamas

Esta tarde se concretó en Rosario de Lerma una movilización en contra de los abusos del ex cura Emilio Lamas durante el tiempo que fue párroco. Si bien las disidencias sobre el relato de Juan Carlos García son fuertes en el pueblo, muchos eligieron marchar para defender su causa.

“Creo que el pueblo debería estar acá, él es un habitante muy conocido y para nosotros un integrante más de la comunidad, deberíamos darle el apoyo que necesita. Él tiene que fortalecerse para poder seguir luchando por la justicia que nunca llega ya que han pasado tantos años para que le creyeran” indicó Ana María una de las participantes a El Tribuno.

Otro miembro de la marcha indicó que la movilización también se realizaba en nombre de Carla Ríos quien también denunció los abusos en contra de Lamas y que ahora reside en Buenos Aires. “Nos solidarizamos con estas dos víctimas y con otras que no han realizado la denuncia. La marcha es por este pedido de justicia” agregó.

Finalmente, una amiga de Juan Carlos García, Mabel Perini, indicó a El Tribuno que hace 20 años que se esperan esto. “Siempre pidiendo justicia, con la impotencia de no poder hacer nada con este monstruo que es la Iglesia, cuantos más debe haber como este depredador – como yo lo califico -. Se está dando un paso importante con separarlo pero queremos que vaya preso que pague por lo que hizo, porque ex comulgarlo no es suficiente, cercenó la vida de muchos chicos” concluyó la mujer.