Colectivos de turismo circulan de manera irresponsable: Uno rompió luces en la Balcarce

Es sabido que Salta es una ciudad que atrae mucho turismo todo el año. Por eso, se pueden ver por diferentes lugares, sobre todo en los más turísticos, enormes colectivos con delegaciones de visitantes deseosos por bajar, recorrer y tomarse fotos.

Claro, pero no es posible que lo hagan de la manera que lo hacen en la actualidad, circulando por cualquier calle, a cualquier hora. Los choferes de estos colectivos, en muchos casos, no tienen ni idea de las calles de la ciudad, no respetan los lugares habilitados para estacionar, hacen literalmente lo que quieren.

Por ello es habitual verlos circular por calles muy angostas, taponando el tránsito y donde muchas veces al llegar a una esquina no pueden girar. O estacionados de cualquier manera en diferentes puntos de atracción, como el monumento a Güemes, o el Convento San Bernardo, ocupando varios lugares. O éste que se puede ver en el video publicado por el propio intendente de la Ciudad, que quería llegar al corazón mismo de la Balcarce. En su afán de ir a la puerta de las peñas, se llevó puestas las bellas luces que engalan el paseo por las noches.

Es lamentable que sucedan estas cosas, cuesta mucho esfuerzo y trabajo mantener nuestra ciudad linda, alguien que maneja un transporte público sino sabe calcular estas cosas, no puede llevar pasajeros, gracias a la vecina que indignada me hizo llegar este video #CuidemosLaCiudad pic.twitter.com/8t0fuVLE3p — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) 5 de octubre de 2018

Esto genera la obvia indignación no sólo de Gustavo Sáenz, sino de todos los conductores salteños, porque a un tránsito complicado, lento y recargado, debemos sumar estos mastodontes con colectiveros a cargo que de manera irresponsable hacen lo que quieren.