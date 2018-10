La familia acusada de agredir a un abuelo contó su versión de la historia

Ayer InformateSalta se hizo eco de un video que circulaba por distintas redes sociales y medios locales donde se veía un grado elevado de agresión hacia un anciano en un terreno ubicado en Bº Virgen del Rosario, lote 5 manzana 418 y según familiares de este hombre, él compró en ley el terreno del que hoy lo quieren sacar sin escrúpulos.

Hoy, ante esta versión, Carlos Emilio uno de los hijos de la propietaria del terreno en cuestión dialogó con nosotros y nos explicó que Raúl Quispe vive hace 3 años en el lugar vendido o cedido sin autorización de ellos por parte de un amigo de la familia que vivió de prestado tiempo atrás allí y que desde hace un tiempo se le viene solicitando que dejara dicho lugar, aclarando que la construcción les pertenece así como las chapas que el dice que le robaron.

“Le vendió en $2000 y está viviendo hace 3 años, no sé qué quiere, él dijo que él es el dueño. Si él no se quiere ir no se vaya pero que nos pague lo que es” remarcó a InformateSalta.

En cuanto a las medidas del terreno, Carlos explicó que su madre hace 24 años se asentó en el lugar, luego consiguió las escrituras y él nació y creció allí. Durante este tiempo, el centro Vecinal les dijo que tomaran la continuación del terreno hacia el fondo, justo donde corre un canal, fue así que la mayoría se extendió 10 o 15 metros más que son en los que hoy se encuentra viviendo el señor Quispe.

“Es 10 por 26 lo que figura en la escritura, eso fue cuando le dieron de entrada, paso unos años y el mismo presidente del Barrio vino y les dijo a todos los vecinos, porque estaba el canal más lejos, que se agarren hasta donde daba el canal y todos los vecinos lo agarraron, entonces ese terreno estaba cercado por nosotros y entrabamos y salíamos por dos lugares” explicó.





Ellos ya hicieron la denuncia policial y sostienen que el hombre no es una víctima ya que posee otros terrenos, tales como en Pinares y que en el terreno en cuestión solo acumula basura y chatarra, solo que ahora para no perder el lugar está instalado, incluso con otras personas que dicen vivir con él

“Yo también vivo acá y también tengo mi hijo mi mujer, tengo el número de expediente hace 5 años y yo andaba buscando terreno para mí, por qué él va venir y vivir de arriba si él es un hombre que no vive ahí, porque tiene chatarras, cuando fuimos le sacamos perros muertos. Tenía como 3 o 4 perros atados, ya estaban muriéndose, tenía 2 perros muertos que yo saqué, estaban inflados, parecía que ya iban a reventar, el sábado pasado”.

Violencia

Carlos consultado por la violencia que se ve en el video dijo que el hombre había amenazado a su madre que tiene una discapacidad y a sus pequeños hijos. Además pintó las paredes con amenazas.

“la amenazó de muerte, le ha dicho a mi vieja, que si no se arrepiente con Dios, la va matar. Las paredes están escritas con tizas, “arrepiéntanse o se van a morir todos” amenazó el anciano.