Carrió: "Al Presidente no lo atiendo porque yo ya no necesito hablar"

Carrió anticipó desde su cuenta de twitter, que esta semana denunciará penalmente a los laboratorios, apuntó al “círculo rojo” y además subió el video del discurso que pronunció ayer en Corrientes, confirmando que ya no le atiende el teléfono al Presidente.

Aclaró Carrió que procede así porque “él (por Mauricio Macri) solo me tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar”.

“Es cierto que el Presidente me busca, pero solo me tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar”, dijo Carrió en la provincia de Corrientes, donde ayer presentó junto a Mariana Zuvic el libro el Origen, pero sus dichos se viralizaron hace minutos cuando la líder de la Coalición Cívica subió su discurso a las redes sociales.

“Es verdad que la llamó el Presidente y ella no lo atendió. Hablamos por última vez ayer por la tarde. Hoy está en el Chaco (su provincia) en plan familiar. No va a hacer más declaraciones por hoy, mañana ya estará de regreso en Buenos Aires”, dijo a Télam su jefe de prensa.

Carrió subió su discurso fragmentado en tres partes, a las que bautizó con distintas leyendas al tuitearlos: “Sin memoria no somos Nación con un emoticón de la bandera argentina”; “Este es un tiempo de bisagra histórica, con la misma ilustración de la bandera”, y “Algún periodismo tapa con detalle la verdad; la verdad visceral de la impunidad”.

El segundo es el que dedica puntualmente a Macri y a la confrontación que tuvieron en los últimos días por públicas diferencias respecto del accionar del ministro de Justicia, Germán Garavano, sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y la forma en general en que se debería seguir encarando la lucha contra la corrupción y la impunidad.

“Este es un tiempo de bisagra histórica, por eso hay que acompañar la lucha contra la impunidad que hoy ya se está jugando dentro de Cambiemos, tenía que pasar, había un doble juego”, dijo enojada Carrió, haciendo referencia a las diferencias que tiene con ciertos sectores del Gobierno, y que se hicieron públicas en las últimas semanas, en las que, además de Garavano, se destaca su mirada crítica sobre el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

“Porque si la Argentina son los barrabravas y los contendores, el arreglo con los jueces, las agrupaciones de fútbol, el fútbol para todos, Moyano, nosotros no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis”, continuó afirmando.