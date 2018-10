Fechas de pago: jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, PROGRESAR y Bono Navideño

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) argentina, presentó a la prensa la lista de pagos para esta semana.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH que tengan DNI terninados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5cobrarán del 8 al 12 de octubre.

Listas día por día:

Anses fecha de cobro - Jubilaciones y pensiones



Beneficiarios de jubilaciones y pensiones DNI terminado 0 - FECHA DE COBRO 8 DE OCTUBRE (Lunes)

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones DNI terminado 1 - FECHA DE COBRO 9 DE OCTUBRE (Martes)

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones DNI terminado 2 - FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE (Miércoles)

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones DNI terminado 3 - FECHA DE COBRO 11 DE OCTUBRE (Jueves)

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones DNI terminado 4 - FECHA DE COBRO 12 DE OCTUBRE (Viernes)



Anses fecha de cobro - Asignación Universal por Hijo y por Embarazo



Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Embarazo DNI terminado 1 - FECHA DE COBRO 8 DE OCTUBRE (Lunes)

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Embarazo DNI terminado 2 - FECHA DE COBRO 9 DE OCTUBRE (Martes)

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Embarazo DNI terminado 3 - FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE (Miércoles)

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Embarazo DNI terminado 4 - FECHA DE COBRO 11 DE OCTUBRE (Jueves)

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Embarazo DNI terminado 5 - FECHA DE COBRO 12 DE OCTUBRE (Viernes)



Anses dónde cobro - Jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo



Si cobras en Banco Nación o Correo Argentino y necesitas saber fecha y lugar de cobro, deberás ingresar tus datos en el siguiente link oficial de ANSES: Fecha y lugar de cobro

Anses PROGRESAR ¿cuándo cobro?



Si percibís tu mensualidad por estudio en Banco Nación o Correo Argentino y necesitas conocer fecha y lugar de cobro hay que completar la planilla con tus datos en el siguiente link oficial de ANSES: Fecha y lugar de cobro

Duda frecuente: BECAS PROGRESAR | ¿Qué hacer si ANSES rechaza el pago por falta de documentación?



Durante los últimas semanas, miles estudiantes argentinos aspirantes a las becas PROGRESAR, fueron rechazados. ¿Los motivos? Según ANSES, la ayuda económica no pudo concretar por falta de documentación que deberían haber presentado los colegios y en algunos casos los padres. La mayoría corresponde a la información académica que acredita la asistencia regular del alumno a la institución.

Sin embargo, hay una solución. Los aspirantes, tiene 18 días (a partir de hoy) para hacer el reclamo correspondiente ante los directivos escolares. El estudiante deberá solicitar la "revisión de sus datos" por que también es probable que se produzcan errores en el sistema de cargas.

En este punto, vale la pena aclarar que la situación personal de cada uno es diferente y por eso, desde ANSES recomienda llamar al 0800 999 1066.

Finalmente, desde ANSES informaron que para elevar el reclamo también es conveniente loguearse con el usuario y contraseña en Becas Progresar y seguir las instrucciones. Así, luego de 60 días de terminar el trámite, recibirás tu respuesta.

ANSES - Bono Navideño - ¿De cuánto es el monto y quiénes no lo van cobrar?



Desde hace un tiempo la Seguridad Social otorga un bono extra para que las familias más vulnerables le puedan hacer frente a la crisis económica (Inflación y devaluación)

El primer pago se efectuó en diciembre (para todos) y tuvo un monto de $1200. El segundo pago será en diciembre por un total de $1500. Este último fue bautizado como "bono navideño" y solo lo van a cobrar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

En consecuencia, no cobrarán el beneficio, aquellos afiliados que estén en programas:

Asignaciones familiares (SUAF).

Pensiones no Contributivas (PNC).

Titulares de Becas Progresar.

Titulares del Hacemos Futuro.

Jubilados

Titulares de Pensiones no Contributivas.

Titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).



Reclamo frecuente: CRÉDITOS ANSES | ¿Qué hacer si nos rechazaron el préstamo?



Desde que lanzaron “Créditos ANSES” para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, muchas solicitudes fueron rechazadas y las quejas no tardaron en aparecer.

A continuación, El Ciudadano te trae una lista de reclamos frecuentes y motivos de "rebote" más comunes.

Reclamos Frecuentes:

Cancelación anticipadaSi solicitaste el préstamo y necesitas cancelar en forma anticipada, hay que acercarse (con DNI) a cualquier a una oficina de ANSES para realizar el trámite.

Desconocimiento de la solicitud del créditoSi en tu recibo de haberes te están descontando un Crédito ANSES que no solicitaste o visualizás en tu cuenta bancaria la acreditación por transferencia que desconocés, acércate con tu documento a una oficina de ANSES para realizar el reclamo.

No se acreditó el dinero en la cuentaSi dentro de los 5 días hábiles no se acreditó el dinero en tu cuenta, acercate con tu DNI a una oficina de ANSES con tu documento, la copia del resumen de movimientos de su cuenta (desde la fecha de solicitud del préstamo) y la constancia de CBU.

Cancelación de turnoSi pediste un turno para solicitar un préstamo ANSES y a las 48 horas recibís un correo electrónico informando que no podrás ser atendido, puede deberse a que no cumplís con los requisitos para realizar el trámite. Si consideras que cumplís con las condiciones de acceso al Crédito, acércate a una oficina de ANSES en la fecha y hora del turno asignado.

Rechazos (códigos)

Si recibiste un e-mail (o carta) de rechazo tras de solicitar un préstamo de ANSES, el mismo quedará sin efecto para evitar el descuento de la cuota de tu jubilación, pensión o asignación.

A continuación las razones de rechazo más frecuentes y el paso a paso para acceder al crédito.

ANSES - Códigos de rechazo para jubilados y pensionados, pensiones no contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor



Código 02 y código 06. "La cuenta bancaria informada se encuentra cerrada al momento de realizar la transferencia". ¿Qué debo hacer? Puede acercarse a su banco a fin de chequear datos registrados y actualizar sus información en caso de corresponder. Una vez que se actualice el perfil se podrán solicitar turnos para tramitar un nuevo crédito.

Código 42 y código 98. "Inconsistencias en la validación de la cuenta porque el CUIL informado difiere del CUIL actual de la cuenta bancaria". La solución es ir al banco para chequear los datos personales y de la cuenta, y solicitar la rectificación en caso de corresponder. Una vez que el banco actualice los datos podrás solicitar un turno para tramitar un nuevo crédito.

Código 13, 45 y 97. "Inconsistencias en la validación de la cuenta porque la cuenta bancaria es inválida o se encuentra dada de baja" Si recientemente cambiaste de banco, no hay otra alternativa que esperar entre 90 y 120 días para que los datos de la nueva cuenta impacten en el sistema. Luego, que el cambio se haga efectivo, se podrá solicitar un turno para tramitar un nuevo préstamo. Si no cambiaste de lugar de cobro, acércate al banco para chequear la información personal y de la cuenta, y solicitar la rectificación en caso de corresponder.

Código 01, 06, 10 y 65. "Rechazado por el banco receptor". Esto puede ocurrir por inconsistencias en la configuración de la cuenta, por falta de cumplimiento en el registro de la supervivencia (fe de vida), por encontrarse embargada la cuenta, entre otros. Solución: deberás arrimarte al centro más cercano para chequear datos personales y también de la cuenta, y así solicitar la rectificación en caso de corresponder. Una vez que se actualice la información podrá solicitar un turno para tramitar un nuevo préstamo.



ANSES - Códigos de rechazo para para Asignación Universal y Asignación Familiar por Hijo (AUH)



Código R03. "La cuenta bancaria no existe o está dada de baja". Si realizaste recientemente un cambio de banco, deberás aguardar entre 90 y 120 días para que los datos de la nueva cuenta impacten en nuestro sistema. Una vez que el cambio se haga efectivo podrás solicitar un turno para tramitar un nuevo crédito. Si no cambiaste de lugar de cobro, acercate al banco para chequar datos personales y de la cuenta, y luego pedir el arreglo en caso de corresponder.

Código R17. "Inconsistencias en las validaciones durante el proceso de transferencia bancaria". La Dirección de Atención a Titulares Créditos ANSES se pondrá en contacto contigo una vez que el problema se esté solucionado. A partir de esta comunicación podrás solicitar un nuevo préstamo.



Préstamos ANSES - ¿Cómo acceder a los nuevos Créditos Anses?



Los créditos Argenta ya no se otorgan más y ahora llega una nueva línea de préstamos que denominada "Créditos Anses".

Este nuevo beneficio está dirigido a: jubilados, pensionados (universales y no retributivos) y beneficiarios de la asignación universal por hijo.

En el enlace a continuación podrás conocer el "paso a paso" para suscribir un préstamo en efectivo de hasta $80.000 y además, encontraras todas las respuestas a las dudas más frecuentes de los interesados. Requisitos, tablas de cuotas y límites 👇

ANSES - CRÉDITOS | ¿Cómo sacar los NUEVOS PRESTAMOS para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH?



Créditos ANSES - Tasas - Tablas de pago



Jubilados

Pensión Universal

Pensión no contributiva

Asignación Universal por hijo

ANSES - ¿Quiénes van a perder el 80% de la Asignación Universal por Hijo en el 2019?



ANSES le puso un ultimátum a los padres y tutores que adeudan certificados escolares y sanitarios. Como consecuencia, desde el 31 de diciembre de este año, cerca de 15 mil niños podrían perder el beneficio económico que entrega ANSES en el marco de las asignaciones familares.

¿El motivo? Sus padres deben documentación que data del año 2016, relacionada a la libreta de "Seguridad Social, Salud y Educación".

ANSES - ¿Cómo hacer para no perder la Asignación Universal por Hijo?



Para seguir cobrando la asignación por AUH, desde ANSES aseguraron que hay tiempo de presentar la documentación hasta el último día hábil del año.

En otras palabras, aquellos padres que todavía deben la documentación del 2016, van a perder el beneficio si no actualizan la información.

Fuente: Orlando Tirapu Periodista Diario El Ciudadano