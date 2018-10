Encuesta asegura que Cristina le ganaría a Macri si las elecciones fueran ahora

Una encuesta realizada en los primeros días de octubre reveló que si las elecciones presidenciales se realizaran ahora, la senadora Cristina Kirchner derrotaría a Mauricio Macri por ocho puntos de acuerdo a lo publicado en el portal Infobae. La ex mandataria alcanzaría el 38% de los votos frente al 32% de Macri. Tercero quedaría Sergio Massa, con el 11% y detrás Nicolás del Caño, con el 4%. Además un 15% no definió su voto.

Otra estadística del estudio de la consultora TresPuntoZero que demuestra que la debacle del macrismo se refleja en el 11% que acumula Massa. En relevamientos previos, quienes elegían al ex intendente de Tigre elegían como segunda opción a Macri en una relación de tres a uno con respecto a CFK. No obstante, la cuestión se revirtió y ahora es la ex presidenta quien ostenta esa ventaja.