Jovencita fue a bailar y despertó encerrada en el baúl de un auto: No tiene idea de qué pasó

Una jovencita de 20 años fue a bailar, despertó al día siguiente encerrada en el baúl de un auto y, según manifestó, no tiene idea de qué pasó.

El escalofriante episodio ocurrió en Buenos Aires, y la chica es oriunda de Bariloche. Según dijo, había ido a bailar a un boliche situado en Avenida Cabildo y Deheza, salió y cuando estaba en el Puente Saavedra, sintió que la agarraron de atrás. Al otro día, amaneció golpeada y encerrada dentro del baúl de un auto en el predio de la planta recicladora del barrio porteño de Núñez.

"Le mandó un mensaje a su hermano diciéndole que estaba asfixiada en el baúl de un auto pero no sabía en qué lugar específicamente. No recuerda que pasó", contó su mamá.

Según manifestó la madre de la joven, cuando su hija estaba atrapada dentro del Renault Mégane, un hombre se acercó, abrió el baúl para agarrar herramientas y al verla, volvió a encerrar a la chica. El auto habría quedado mal cerrado, la joven pudo salir y pidió ayuda a un agente de tránsito.

tivos aseguraron que el auto pertenece a un empleado del centro de reciclado, quien aseguró no saber que la chica estaba ahí, aportó tickets de peaje para comprobar que no tuvo nada que ver y quedó en libertad.

Sin embargo, la madre de la joven reclamó a la justicia el esclarecimiento del caso porque aseguró que su hija no sabía cómo llegó al lugar y que "forcejeó" con un hombre que sería el propietario del vehículo y que "volvió a cerrar" el coche con ella adentro.

Agregó: "La quisieron secuestrar. Tenía muchos golpes en la cabeza, raspaduras en todo el cuerpo y pasto. Estoy conmocionada y asustada por lo que le pasó a mi hija".

El caso fue detectado este viernes por un agente de tránsito luego de que la joven logró escapar del baúl, tras lo cual fue asistida por la policía, la justicia y los servicios médicos de emergencia.

"Mis hijos me dijeron que el hombre se reía, pero no era solo él, estaba con tres compañeros más de la planta recicladora de Núñez.. Y si no fue (el responsable de lo que le ocurrió a la joven), no entiendo porque forcejeó con mi hija cuando abrió el baúl", dijo Elizabeth, madre de la víctima, en diálogo con TN.

El caso fue descubierto este viernes a la mañana cuando la joven identificada solo como Sasha, de 20 años, se escapó del baúl de un automóvil Renault Megane gris estacionado en la planta de reciclaje ubicada en la avenida General Paz 98.

La joven, que vive en Bariloche, visitaba a su hermano a Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López.

De acuerdo a la denuncia, la joven recordó que salió el jueves a la noche a bailar y que en un momento se separó de su grupo y despertó al día siguiente adentro de un baúl, desde donde le envió un mensaje de texto a su hermano.

"Mi hija logró soltarse cuando un hombre fue al auto a buscar unas herramientas. En ese momento forcejearon pero el hombre volvió a cerrar el baúl. Se ve que quedó mal cerrado porque luego mi hija hizo fuerza y lo pudo abrir", comentó la madre de acuerdo con el relato de la joven.

Al salir del baúl, fue vista por un guardia de seguridad privado y a los pocos metros por un agente de tránsito en avenida Del Libertador y General Paz, quien la asistió antes de ser trasladada por el SAME al hospital Pirovano.

Pese a que los policías encontraron en el auto su DNI y otras pertenencias, el dueño del Megane -que resultó ser empleado de la planta- quedó libre tras señalar que "no sabía que la joven estaba ahí", añadieron allegados a la familia.

El juez Carlos Creceri, del juzgado criminal y correccional 44, dispuso la intervención de la Brigada de Violencia de Género en la investigación del caso.