Ramos destrozó al ex fiscal Saravia: “No sé si le gusto o qué, que siempre me está nombrando”

El actual senador por Rosario de Lerma salió con los tapones de punta contra el ex fiscal luego que comparara el fallo que absolvió al ex presidente Carlos Menem con su situación jurídica. “Le sugiero que si quiere ser candidato a algún cargo vaya a caminar la calles”, lanzó.

Luego que el ex fiscal de la Corte de Justicia, Alejandro Saravia, trazara un paralelismo entre el polémico fallo que absolvió al ex presidente Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas y el que declaró el sobreseimiento del ex intendente de Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, el actual senador, ante los micrófonos de FM Pacífico, salió con los tapones de punta.

Ramos cargó duro contra el ex fiscal y aseguró que seguramente busca posicionarse en los medios y llamar la atención en la comunidad. “No sé si a Saravia le gusto o qué, que siempre me está nombrando, yo no sé si él habla como ex fiscal, como poeta, o como candidato a concejal o de algún centro vecinal, no sé como habla", lo ninguneo.

Seguidamente le dio un 'consejo' para su carrera política. "Le sugiero que si quiere ser candidato a algún cargo vaya a caminar la calles”, lanzó.

Luego que el periodista insistiera sobre su situación judicial, puntualizó que se presentó cada vez que la justicia lo requirió y actúo siempre a derecho. “En esto tengo mucha tranquilidad, hay muchas causas que no son reales, que son fuego de artificio para desprestigiar al adversario”, manifestó.

Por último, señaló que muchas veces la política se termina judicializado. “Hay una nueva camada de jóvenes que participa de la vida política y que cree que la mejor forma de ir ascendiendo pasa por las denuncias”, finalizó.