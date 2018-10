Una mirada detallada a la psicología de trading en Forex

Hay varias razones por las que los nuevos operadores fracasan. Estos incluyen: la falta de conocimiento sobre el mercado de divisas, la mala suerte, la falta de una buena estrategia y las razones psicológicas.



Esta última razón es a menudo ignorada por muchos comerciantes. Pasan gran parte de su tiempo leyendo las habilidades técnicas y fundamentales, pero ignoran las habilidades blandas que son importantes en el comercio de divisas. En este artículo, explicaré algunas cosas acerca de la psicología trading y por qué debería importarle a usted.



En todas las carreras, el bienestar psicológico del profesional es muy importante. Un maestro que está perturbado emocionalmente no será efectivo en clase, mientras que un piloto de aerolínea mentalmente perturbado será propenso a causar accidentes. Un médico estresado no proporcionará el tratamiento necesario a su paciente.



Del mismo modo, un operador que no está haciendo bien mentalmente no se desempeñará bien. Por ejemplo, si usted está pasando por una ruptura difícil, lo más probable es que pase mucho tiempo pensando en ello. Esto hará que sea difícil para usted realizar un análisis adecuado que es importante para sus operaciones. Lo mismo sucede si usted tiene grandes deudas pendientes o si acaba de perder a un ser querido. Por lo tanto, antes de empezar a operar, siempre debe asegurarse de que lo está haciendo bien emocionalmente.



Otra manera de ver la psicología en el comercio es cómo lidiar con las pérdidas. El mercado financiero siempre sube y baja y los operadores siempre pierden dinero. Esto incluye a los mejores comerciantes del mundo. El desafío es cómo lidiar con sus malas operaciones.



Por ejemplo, si pierde el 15% de su cuenta, ¿cómo reaccionaría? Debido a que estos tipos de pérdidas ocurren, usted debe estar en una buena posición para seguir adelante sin exponerse a riesgos.



Un error común que la gente comete es abrir un negocio opuesto después de hacer una gran pérdida. Por ejemplo, si el par EUR/USD se comercia en 1.1200, puede colocar una posición larga esperando que se mueva a 1.1250. Si la operación cae y alcanza un mínimo de 1,1160, puede que tenga la tentación de acabar con ella y abrir una operación opuesta. Dado que usted abrirá una operación de este tipo sin hacer ningún análisis, lo más probable es que termine perdiendo dinero.

Hay algunas maneras de prevenir este escenario. En primer lugar, siempre debe utilizar un ratio de apalancamiento bajo. Esto le ayudará a reducir las cantidades de pérdidas a las que está expuesto. En segundo lugar, debe calcular su índice de tolerancia al riesgo. Después de esto, debe colocar un stop loss en el nivel de tolerancia al riesgo. Por ejemplo, si tiene una cuenta de $10,000 y su tasa de tolerancia es un tercio, debe colocar el límite de pérdida en $300. Esto significa que usted se sentirá cómodo para perder $300 por operación. En tercer lugar, debe asegurarse de que las operaciones no dominen su vida. Con esto quiero decir que siempre debes tener tu tiempo libre para reflexionar, leer, mirar, jugar y pasar el rato con tu familia. Estar activo le ayudará a mejorar sus operaciones y a aliviar su presión al operar.