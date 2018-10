Estiman entre 90 y 100 pesos la cuota plus que deberá pagar cada usuario de gas

El secretario de Energía, Javier Iguacel, estimó en 90 ó 100 pesos el plus que deberá pagar cada usuario de gas para compensar a distribuidores por el impacto de la devaluación, aunque dijo que el gobierno está "abierto" al diálogo.

En una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda, Iguacel dijo que serán 24 cuotas y justificó la decisión, al tiempo que dijo que está previsto en la ley y en los contratos.

"Los contratos y la ley dicen que los distribuidores no deben ganar ni perder, solo son intermediarios y como no saben lo que se va a consumir, no pueden anticipar las compras", estimó el funcionario.

Indicó que las distribuidoras "como mínimo deben comprar el 50 por ciento y lo deben hacer a precios competitivos" y agregó que "los contratos son claros, se facturará el precio del gas al tipo de cambio que corresponda".

"Como las diferencias fueron muy grandes, el impacto iba a ser muy grande, entonces propusimos que se fijen 24 cuotas", señaló Iguacel.

Por otra parte, indicó que "el 70 por ciento de los hogares que tienen gas, en promedio, con los precios actualizados va a tener un valor mensual promedio de 700 pesos".

"El gas tenía contratos vigentes en dólares hasta abril del año que viene, lo que hubiese significado aumentos del orden de 200%", lo cual se evitó al dividirlo en 24 cuotas, explicó.

El funcionario recordó que "las licencias de las concesiones determinan que el distribuidor debe comprar el mejor gas posible y llevarlo hasta el usuario y en esa transacción no pueden ganar ni perder".

"El transporte y la distribución están pesificados y los aumentos son por inflación y se actualizan cada seis meses por el indice mayorista de precios; en el caso de este semestre, el aumento que habría que aplicar en octubre hubiese sido del 30 por ciento". Pero, aclaró, "la misma legislación dice que ante eventos especiales deberá el Enargas verificar si es adecuado; por eso, decidió no hacer el 30 sino el 19 o 20 por ciento, que generó los reclamos de las distribuidoras y transportistas".

Con respecto a la retroactividad de la medida, manifestó: "Los usuarios tenían la información; hubo audiencia pública, la ley y los contratos existen; el productor y la distribuidora tienen derechos, está publicado en el contrato".

No obstante, admitió que ahora "la Justicia tendrá que revisar todo y tomar una decisión".

Por otra parte, se mostró optimista con respecto al futuro y los costos en el servicio de gas: "El esfuerzo está valiendo la pena. A partir de la baja de precios en Argentina y de dejar de importar, y la tarifa 'plana', pretendemos que para el año que viene no haya aumentos, que los usuarios paguen lo mismo que el invierno que pasó".

"Ya vivimos una fiesta en donde nos consumimos todo y ahora estamos pagando las consecuencias", concluyó.

Ante la justicia

Por otra parte, Iguacel, aseguró que "con todo gusto" se presentará ante la Justicia para explicar las razones por las que el Gobierno decidió compensar a distribuidoras de gas por el impacto de la devaluación, que será abonada por los usuarios.

Así lo dijo tras la denuncia formulada por el fiscal Guillermo Marijuán por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

"Con todo gusto me voy a presentar para explicar todo, actuamos ciento por ciento bajo la ley. Los fiscales tienen que actuar, me parece bien y voy a dar los fundamentos legales", sostuvo el funcionario en una conferencia en el Ministerio de Hacienda.