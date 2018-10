Vetaron la ley que buscaba incorporar a profesores de educación física a salud

El año pasado el diputado Manuel Santiago Godoy, presentó un proyecto que buscaba incorporar a profesores de educación física al sistema de salud y al padrón de IPS, para trabajar en rehabilitación de pacientes, tras un tenso debate, el gobernador Juan Manuel Urtubey tomó la decisión de vetarla.

InformateSalta dialogó con la representante del Colegio y Asociación de Fisioterapeutas, quienes se opusieron a la medida por considerar que “atenta contra la salud de las personas”, Victora Olcese quien se mostró conforme con la medida.

“Solicitamos el veto al gobernador, tras no ser escuchados por el Poder legislativo y ayer salió publicado en el Boletín Oficial, él nos escuchó, estamos conformes con haber sido escuchados”, dijo.







Explicó que el proyecto estaba fundamentado en “cubrir necesidades sanitarias, sin especificar alcances ni nada, consideramos que esas necesidades ya están cubiertas por todos los profesionales del arte de curar, nuestra currícula está basada en salud y la de los profesores de educación física está en docencia”, afirmó.

Al ver la situación intentaron ser recibidos en la Cámara de Diputados para exponer su disconformidad pero eso no fue posible, no los recibieron; mientras que en Senadores hablaron con tres representantes. “El proyecto volvió a Diputados con una modificación, que sólo sean incorporados al padrón del IPS los profesores graduados en universidades, algo que no modifica nada”, explicó.







Ambas Cámaras aprobaron el proyecto por unanimidad y fue eso motivó a que realicen un pedido mayor, “iniciamos la solicitud para que el gobernador vete la ley porque este proyecto atenta contra leyes provinciales y contra la salud de la población, la gente iba a caer en manos personas que no tienen la idoneidad para tratar patologías”.

Finalmente explicó que aquellas personas que necesitan cuidados de salud deben recurrir a profesionales que tengan la formación adecuada para poder ayudarlos: fisioterapeutas/kinesiólogos.