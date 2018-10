Un salteño denunció a una concesionaria de Volkswagen por estafa

No es la primera vez que se denuncian estafas de distintas concesionarias, sobre todo si las operaciones se hacen a través de comunicación telefónica, con empresas de otras provincias. En éste caso, Roberto Ávila denunció a Alra, concesionaria oficial de Volkswagen, quien ingresó a un plan en el 2015 por un Gol Trend con entrega en cuota pactada.

“Vimos en una publicidad que decía que podías sacar el auto en la cuarta, séptima o doceava cuota. Consulté con mi hija, que vive conmigo, y decidimos ingresar al plan con el nombre de ella. Habíamos arreglado sacar el auto en la sétima cuota ya que justo coincidía con el pago del aguinaldo”, contó Ávila en InformateSalta.





La familia ingresó al plan a fines del 2015, con la intención de tener el auto a mediados del 2016. “Empezamos a pagar las cuotas y para retirarlo había que pagara un monto de 30 mil por patentamiento y otros gastos administrativos, nos dieron una cuenta del banco Francés para hacer el pago”, explicó.

Una vez que efectuaron el pago, enviaron la documentación requerida por correo. Posteriormente, “ellos me llamaron para decir que en los próximos días nos iban a volver a llamar para elegir el color del auto. Pero no nos volvieron a llamar nunca. Yo empecé a llamar casi todos los días, pero siempre me atendía una secretaria distinta y me decían que seguramente había un error en el código, me daban vueltas, me daban mil escusas”.

El hombre sostuvo que la publicidad de Alra salía en muchos medios nacionales, por eso consideraron que era confiable. “Hicimos la denuncia en Defensa del Consumidor. La empresa nombró a un abogado, en la primera audiencia os dijo que no tenía ninguna instrucción de parte de la empresa, por lo que se fijó una segunda reunión. En la segunda audiencia, me manifiesta que debíamos pagar un pasaje a Buenos Aires para ir a retirar el vehículo, no nos pusimos de acuerdo y se fijó una tercera audiencia pero no fueron”.

Tras fracasar la negociación en Defensa del Consumidor, Ávila decidió llevar su problema al Ministerio Público, en busca de una solución. “Se llama una audiencia donde la empresa designa una abogada, pero fue con la misma historia de que no tenía instrucciones de la empresa, por lo que se fija otro encuentra, pero no se presentaron en la segunda anuencia”, contó.

Pero las idas y vueltas no terminaron allí. “Decidimos iniciar un juicio, mi abogado envió cartas documentos que nunca contestaron. Deje de pagar las cuotas por incumplimiento de la empresa. En agosto me llaman de la empresa, intentando que retome el plan del auto y pretendían que pague otros 50 mil pesos. Les expliqué todo lo que había pasado, me dijeron que me iban a volver a llamar en tres días, pero nunca me llamaron”, sostuvo.

Con la impotencia de no poder hacer, Ávila decidió contar su mala experiencia en los medios. “Si te fijás en internet, Alra tiene miles de denuncias. Yo tengo todos los comprobantes de pago. Por lo menos esperamos que nos devuelvan el dinero. Hice una inversión cercana a los 100 mil”, manifestó.