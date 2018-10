Muerte en Metán: “A mi hijo lo macharon y lo drogaron”

“Me lo arrebataron”, fueron las palabras de Gustavo, padre de Facundo Emanuel Reynal, el adolescente de 16 años que el 9 de julio fue al cumpleaños de un vecino y apareció broncoaspirado en una de las habitaciones. Tras un pedido reiterado de justicia hubo cinco imputaciones por abandono de persona con resultado muerte.

“Gracias a nuestra insistencia, a las marchas, a buscar el apoyo de la prensa y a la Fundación Cinthia Fernández, logramos que esto se movilice, porque aparentemente las intenciones eran cajonearlo”, dijo su papá a InformateSalta.

La familia vive frente a la casa de la muerte, donde ocurrió la fatalidad. Gustavo reconoce que su hijo tenía permiso para ir a la fiesta, pero no regresó a dormir. Lo fueron a buscar y no los dejaban pasar, insistieron y lo encontraron en una habitación. “Tenía la mirada fija, no respondía a estímulos, nunca nos pudo explicar nada”, dijo quebrado.







Lo llevaron al hospital de Metán y una neuróloga le dijo que no sólo tenía una intoxicación etílica, había algo más, una sustancia y lo derivaron de urgencia a Salta. “En el hospital San Bernardo me dijeron que se había broncoaspirado y ellos también sostuvieron que mi hijo tenía una sustancia en el cuerpo. Sufrió 21 días y se fue”, relató.

Hicieron la denuncia y sostiene “a mi hijo lo macharon, lo drogaron, él no tomaba y ahora no se quieren hacer cargo. Acá está de moda un juego que en cada vaso hay un billete y cuando hacen fondo blanco se lo ganan, nosotros tenemos la sospecha de que eso ocurrió, Facu no sabía tomar, lo indujeron, se burlaron de todos nosotros”, recriminó.

El diagnóstico da cuenta de un shock metabólico, una neumonía bilateral y una intoxicación alcohólica y por sustancias. Su papá explicó que la neumonía fue producto de un virus intrahospitalario y que al broncoaspirarse “en sus pulmones ingresaron bacterias que le provocaron ese problema metabólico, una sepsis”.







La familia convive con angustia, dolor y bronca, “tenía 16 años, la vida por delante, era bueno, no tenía vicios por eso la hipótesis de que se emborrachó y se drogó no son ciertas, ese no era mi hijo. Sus hermanos sufren a la par nuestra, queremos mudarnos, cada vez que salimos vemos esa casa, necesitamos un aliviar tanta tristeza”, finalizó.