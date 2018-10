Paro de la UTA: “Habrá servicio mínimo para que los usuarios puedan regresar a sus casas”

Por segundo día consecutivo, choferes de colectivos no prestarán servicio nocturno, pero aseguran que desde las 22 hasta las 0:30 circularán de manera reducida. Piden comprensión a los salteños.

El secretario General de la UTA en Salta, Jorge Flores, ratificó una nueva jornada de paro de colectivos para la noche de hoy. En este sentido, subrayó que se acordó prestar servicio reducido desde las 22 hasta las 0:30 horas para que los usuarios puedan volver a sus casas.

“Espero que nos entiendan porque justamente acordarnos prestar un servicio mínimo para que los usuarios puedan regresar a sus domicilios. La medida no es en su totalidad, se hace una reducción de servicio en solidaridad, en acompañamiento de los compañeros del resto del país que no pudieron cobrar sus haberes,” dijo a AM 840.

En este sentido, indicó que la medida se toma en solidaridad a los chóferes de otras provincias que no pudieron cobrar el 5,7% de aumento acordado en paritaria para septiembre. “Hoy tuvieron una reunión en el Consejo Directivo donde no se llegó a ningún acuerdo, es por eso que esta noche a partir de las 22 hasta las 6 se va a llevar a cabo la misma metodología que ayer,” explicó.

Finalmente, señaló que mañana habrá nueva reunión con los directivos y que de no llegar a un acuerdo, decidirán si profundizan la medida de fuerza.