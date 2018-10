Agenda: días y horarios para las próximas cuatro fechas de la Superliga

La Superliga Argentina tiene cronograma confirmado para las próximas cuatro fechas, que se jugarán luego de esta fecha FIFA, en la que la Selección Argentina enfrentará a Irak y Brasil en Arabia Saudita.

Además, se confirmaron las fechas para dos de los cuatro partidos pendientes que tiene el campeonato: Independiente vs. San Martín (T) de la fecha 1 se jugará el miércoles 7 de noviembre, mientras que Huracán vs. Argentinos de la fecha 8 tendrá lugar el jueves 29 de noviembre.

Todavía resta conocer cuándo se disputarán los minutos pendientes de Defensa y Justicia vs. Estudiantes, que se suspendió por lluvia en el primer tiempo, y River vs. Defensa y Justicia, el otro postergado por los Juegos Olímpicos de la Juventud.

9ª fecha

Viernes 19 de octubre

19.00 Defensa y Justicia vs. Talleres

19.00 Vélez vs. Gimnasia

21.15 Colón vs. River

Sábado 20 de octubre

13.15 Godoy Cruz vs. Aldosivi

15.30 Lanús vs. Patronato

17.45 Boca vs. Central

20.00 Newell's vs. Tigre

Domingo 21 de octubre

13.15 Estudiantes vs. Atlético Tucumán

15.30 Argentinos Juniors vs. Unión

17.45 Independiente vs. Huracán

20.00 San Martin (T) vs. Racing

Lunes 22 de octubre

19.00 Belgrano vs. Banfield

21.00 San Lorenzo vs. San Martín de San Juan

10ª fecha

Viernes 26 de octubre

19.00 Tigre vs. Lanús

21.00 Huracán vs. Colón

Sábado 27 de octubre

15.00 River vs. Aldosivi

17.15 Gimnasia vs. Boca

20.30 Talleres vs. San Martín de Tucumán

20.30 Unión vs. Godoy Cruz

Domingo 28 de octubre

11.00 Patronato vs. Rosario Central

13.15 Banfield vs. Estudiantes

15.30 Vélez vs. Belgrano

17.45 Racing vs. San Lorenzo

20.00 Atlético Tucumán vs. Independiente

Lunes 29 de octubre

19.00 Newell's vs. Argentinos Juniors

21.00 San Martín de San Juan vs. Defensa y Justicia

11ª fecha

Viernes 2 de noviembre

19.00 Belgrano vs. Gimnasia

21.00 Unión vs. Patronato

Sábado 3 de noviembre

13.15 Rosario Central vs. Colón

15.30 Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán

17.45 Estudiantes vs. River

20.00 Boca vs. Tigre

Domingo 4 de noviembre

11.00 Argentinos vs. Independiente

13.15 Aldosivi vs. Banfield

15.30 San Lorenzo vs. Talleres

17.45 Racing vs. Newell's

20.00 San Martín de Tucumán vs. San Martín de San Juan

Lunes 5 de noviembre

19.00 Defensa y Justicia vs. Vélez

21.00 Lanús vs. Huracán

12ª fecha

Viernes 9 de noviembre

19.00 Talleres vs. Aldosivi

21.00 Atlético Tucumán vs. Rosario Central

Sábado 10 de noviembre

13.15 Huracán vs. Godoy Cruz

15.30 Colón vs. Estudiantes

17.45 Independiente vs. Belgrano

20.00 Vélez vs. San Lorenzo

Domingo 11 de noviembre

11.00 River vs. Unión

13.15 Tigre vs. Argentinos Juniors

15.30 Gimnasia vs. Racing

17.45 Banfield vs. Lanús

20.00 San Martín de San Juan vs. Boca

Lunes 12 de noviembre

19.00 Patronato vs. San Martín de Tucumán

21.00 Newell's vs. Defensa y Justicia