Tragedia de Once: Julio De Vido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión

El ex ministro de Planificación también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y fue absuelto por el estrago culposo.

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñíguez, en el marco del juicio por la tragedia ferroviaria de Once, consignó Infobae.

Los jueces también fallaron por inhabilitar de por vida a De Vido para ejercer cargos públicos. El ex funcionario escuchó la sentencia por teleconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde está detenido desde octubre de 2017.

En tanto, el segundo acusado, Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), fue absuelto.

De vido fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y fue absuelto por el estrago culposo. Eso significa que para los jueces De Vido fue responsable por el mal uso de los recurso públicos que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) recibió del estado y porque el estado no controló a la compañía. Pero no lo consideraron responsable por las muerte de las 52 personas y los más de 700 heridos que dejó la tragedia, ocurrida el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de once.

De Vido recibió casi la pena máxima para el delito de administración fraudulenta, que es de seis años. Los fundamentos del tribunal se conocerán el próximo 10 de diciembre a las 12 horas. Además, los magistrados dispusieron que cuando la condena quede firme se le pida a la Cámara de Diputados el desafuero de De Vido.

"Justicia para los muertos y los heridos de Once. Justicia!", gritaron los familiares en las escalinatas de los tribunales de Comodoro Py tras el veredicto.

"Es un logro. De Vido hoy no puede decirse que es un perseguido político. Es un delincuente. Hoy Argentina es un país mejor porque hay un delincuente preso", dijo Leonardo Menghini, abogado de los familiares de las víctimas y tío de Lucas Menghini Rey, uno de los fallecidos en once.

A las 14:35, De Vido apareció en la videconferencia desde la cárcel de Marcos Paz. Estaba sentado, solo y vestía un pulover bordó. Escuchó la condena e inmediatamente le hicieron firma la condena.

La condena puede ser apelada. La querella de los familiares ya anunciaron que lo harán para que sea condenado por el estrago culposo.