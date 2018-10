Cuidado!! No compres la Estevia "Endulzando Vida" de origen boliviano

La medida fue publicada ayer miércoles en el Boletín Oficial mediante una disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Es así que a través de la disposición 718/2018 se prohibió la comercialización y el consumo de la "STEVIA ENDULZANDO VIDA" 100% stevia cristalizada, origen Bolivia, contenido neto 80 gramos con vencimiento en octubre de 2020.

En tanto la disposición 713/2018 que también se publicó hoy miércoles alcanza en su prohibición la venta y consumo de las siguientes sales:

* "Sal gruesa marca Salmar", Sin TACC, RNPA N° 21-113538, RNE N° 21-114443 A.D.A., Santiago del Estero N° 466, Roldán-Santa Fe.

* "Sal fina marca Salmar", Sin TACC, RNPA N° 21-113539, RNE N° 21-114443 A.D.A., Santiago del Estero N° 466, Roldán-Santa Fe.

La ANMAT considera que toda vez que se trata de un producto no autorizado por esta Administración, no se puede asegurar que este cumpla con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos".-