Carrió volvió a desafiar a Macri: "Voy a amigarme con el Presidente cuando me saque a Garavano"

En medio de las tensiones y cortocircuitos en Cambiemos, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, volvió a desafiar Mauricio Macri • "Voy a amigarme con el Presidente cuando me saque a Garavano", sostuvo este jueves, durante el lanzamiento de la estrategia federal de exportaciones en el Centro Cultural Kirchner

"Perdí la confianza en el Presidente", lanzó el pasado fin de semana la ¿ex socia? de Cambiemos, tras haber anunciado que iba a impulsar un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia. Pese a que la legisladora subrayó que no tenía previsto "romper" el espacio, sus críticas siempre hacen temblar a Cambiemos y, por primera vez, apuntó contra el Presidente. "Con Carrió nunca se sabe", admiten altos funcionarios.

Con la nueva sacudida de la chaqueña respecto al explícito pedido de despido de Garavano, la Alianza oficialista volvió a recuperar la tensión y se alejó la paz. Para hoy se espera una foto entre el mandatario y la diputada nacional pero ahora, todo queda en duda.

En su disertación ante un auditorio repleto, Carrió pidió un "cambio del modelo corporativo económico" y celebró la reciente marcha atrás del Gobierno nacional con el aumento retroactivo del gas en 24 cuotas. "Gracias a Dios derogaron ese horror, gracias (Mario) Negri", dijo en referencia al líder del radicalismo, impulsar de la propuesta de la UCR para aliviar el impacto de la suba de tarifas en los bolsillos de los usuarios.

“No se preocupen por la crisis, la crisis es la gran oportunidad", le dijo a los funcionarios y empresarios de todos los sectores de la producción, y exigió una "baja de los aranceles", lo que generó una ovación de los hombres de negocios presentes.

No contenta con marcarle la cancha a Macri con la situación de Garavano, Carrió advirtió públicamente a Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo sentado en la primera fila, frente al escenario. Apuntándole con el dedo, le dijo: "Lo voy a seguir de cerca, no se me corra para las grandes (empresas) y cuide a las pymes", remarcó. Para lograr la aclamación del público, la diputada también le recordó a Sica que ya prometió bajar los impuestos a la exportación en enero.

La legisladora habló en el marco de la presentación de "Argentina Exporta", la estrategia federal que apunta a que "cada sector productivo sea protagonista del comercio mundial". Allí, además del jefe de Estado y Sica, está presente el canciller, Jorge Faurie. Los ministros brindarán precisiones sobre la iniciativa que busca darle impulso al sector productivo, principalmente con perfil exportador, en medio de la profunda recesión que afecta a la Argentina, publicó Ámbito.

La presencia de Carrió no será casual allí: la líder de la Coalición Cívica-ARI realizó meses atrás una gira por el interior del país para recoger las inquietudes de las pymes. Tras aquella recorrida, la diputada había trasladado a la Casa Rosada las conclusiones sobre sus diálogos con los pequeños y medianos empresarios. Hoy, se empiezan a conocer detalles. (APFDigital)