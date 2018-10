Carrió dice que esperará unos días para presentar el pedido de juicio político contra Germán Garavano

Minutos después de que la Coalición Cívica difundiera el proyecto, la diputada nacional sostuvo que la presentación se pospondrá por unos días. "No pedí su renuncia, fue una broma", afirmó.

"Voy a amigarme con el Presidente cuando me lo saque a Garavano", disparó este miércoles Elisa Carrió en un acto con importante presencia de dirigentes de Cambiemos, entre ellos Mauricio Macri. Y la diputada nacional parece decidida a ir a fondo en su cruzada contra el ministro de Justicia: mañana presentará en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político en su contra.

Según el escrito, al que accedió Infobae, el pedido "no es por dichos, sino por hechos" y lo justifica explicando que "Germán Garavano no ha hecho más que actuar en contra los principios rectores" de Cambiemos que "son los que deben guiar sus actos como titular de la cartera de Justicia".

Entre esos principios, el bloque de la Coalición Cívica, que firmará el pedido en su totalidad, incluye "el desarrollo económico, el fortalecimiento de la democracia y el sistema republicano, la independencia de la Justicia, la calidad de la educación, la solidaridad social y la felicidad personal de los habitantes de la República Argentina".

Sin embargo, minutos después de que se conociera el proyecto, Carrió escribió en sus redes sociales que iba a posponer la presentación, prevista para mañana: "Yo no le pedí ni le voy a pedir la renuncia del Ministro Garavano al Presidente. Lo que dije esta mañana fue una broma, no condiciono ni disputo autoridad".

Y agregó: "Pido disculpas por la forma, pero ratifico lo dicho porque es verdad. Ejerzo mi facultad de diputada de pedir juicio político a los funcionarios establecidos por la Constitución Nacional. En aras de distender esta situación voy a posponer por unos días la presentación del Juicio Político que ya hemos elaborado".

La primera "falta" que Carrió le endilgó a Garavano es haber dicho que no era bueno para un país que un ex presidente estuviera detenido o que se pidiera su detención, en referencia a Cristina Kirchner: "No solo implicó una grave intromisión en las competencias de la Justicia y del Congreso Nacional, sino que nos ha generado un razonable temor respecto a posibles intervenciones por su parte".

"El presente pedido de juicio político no se basa meramente en una 'opinión' del ministro o en manifestaciones pública del mismo, sino en los hechos que entendemos hay detrás de las mismas y el ministro omite exteriorizar, por obvias razones. Solicitamos nos acompañen en nuestro pedido a fin de dictaminar por la aprobación de la presente resolución", concluye el escrito.