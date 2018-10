"Preguntale a tu novio, que me conoce muy bien": el terrible cruce de Laurita y Sole Fandiño

Laurita Fernández dijo que desconocía la carrera de Soledad Fandiño y la modelo estalló. Parece que se sintió ninguneada y disparó contra la jurado justo antes del duelo: “El quilombo no me gusta yo no voy a venir a atacar a nadie, no me voy a meter con ella, pero que ella no se meta conmigo”, sentenció.

Laurita se justificó diciendo que cuando ella había arrancado en la tele, Fandiño ya vivía en el exterior (con René de Calle 13), a lo que la actriz respondió: “La que no tendría que saber que hacés soy yo y, sin embargo, me informé, te googlee… ¿No me conocés? Preguntale a tu novio que me conoce muy bien”.

Mientras todos trataban de reponerse de tremendo golpe, Laurita salió al cruce: “¡Me cansé! Con mi novio hacemos cosas mas copadas que hablar de sus ex y de los míos… Si lo extrañás te paso el teléfono”.

Pero Fandiño tiró sobre la mesa su última carta y dejó en evidencia que su relación con Nicolás Cabré no fue precisamente un lecho de rosas: “Uff... No sabés las ganas que tengo de tener el teléfono”.