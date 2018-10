¿Pensando en vacaciones? Chile busca enamorar a los salteños y atraerlos a sus playas

A poco más de dos meses para que se de inicio oficial al verano, algunos ya comenzaron a idear o, al menos, a averiguar precios para sus vacaciones, siendo la ciudad de Iquique, Chile, uno de los destinos predilectos para los salteños, que llegan atraídos por la cercanía y por la belleza natural de sus playas.

Al respecto, Bárbara Rojas, directora regional de Sernatur en Tarapacá, en diálogo con InformateSalta, reconoció que la crisis económica sacudió a todos los bolsillos, pero aseguró que la conducta del argentino es salir de vacaciones cueste lo que cueste. “Yo sé que van a venir de todas maneras porque es un hábito de ustedes los argentinos viajar, es parte de su ADN”, dijo.

No obstante, detalló que están trabajando fuertemente junto a un grupo de empresarios muy fuertes de la región de Tarapacá en una serie de estrategias comerciales para atraer a los que conocieron Chile hace mucho tiempo y que no han vuelto, o a los que no lo conocen. “Salta, Jujuy, y Tucumán son los mercados priorizados para nosotros, desde esa perspectiva vamos a hacer una gestión de mercado”, expresó.

Entre los atractivos de la ciudad chilena, ubicada a 1023 kilómetros de Salta, destacó las playas costeras, entre ellas Cavancha. “A los salteños le gusta mucho venir a tomar sol y disfrutar de un rico mate”, expresó, como así también su vida nocturna, su gastronomía y la posibilidad de realizar compras. “Vamos a tener un verano bien movido, tenemos una hermosa playa, un excelente clima, y la ZOFRI que constantemente está haciendo innovación”, manifestó.

Asimismo invitó a los salteños a disfrutar del turismo aventura, como ser sandboard, ciclismo, trekking y surf, como así también de los paisajes. “Están las mejoras olas en nuestras playas, además puedes ir al altiplano donde tienes unas hermosas termas, hay una diversidad de oferta preparada para todos los turistas y especialmente para los argentinos y lo salteños,”, afirmó.

A la hora de hablar de precios, explicó que el promedio de los arriendos de un departamento para una familia de 4 o 5 personas está entre los 50 mil y 70 mil pesos chilenos por día, es decir, entre 3 y 4 mil argentinos. “En general los hoteles del borde costero están entre los 50, 60 y 70 mil pesos chilenos, mientras que los hostales están entre los 20 y 35 mil chilenos”, comentó.

En el caso de la gastronomía, señaló que hay platos y menús desde los 10 mil pesos chilenos, cerca de $540 argentinos, hacia arriba. No obstante, aclaró que se pueden encontrar muy buenas picadas, empanadas, sándwiches, entre los 2 y 3 mil pesos chilenos (100 a 150 argentinos). “Hay ofertas para todos los que quieran venir nuestra ciudad”, afirmó.

Lo que no te podés perder

Su recomendación es no perder a oportunidad de comer mariscos, ceviche y pescados frescos, además de visitar el museo Corbeta Esmeralda para conocer acerca de la historia del combate naval de Iquique, como también disfrutar de la playa Cavancha y por supuesto, el deporte de aventura. “Iquique es la capital del turismo aventura”, finalizó.