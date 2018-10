Nene salteño emocionó a Sáenz por su interés en el patrimonio de la ciudad

A través de un emocionante video, Mateo Mussas, de 9 años, estudiante de la escuela San Francisco de Asís, le transmitió con sabías y cuidadas palabras su preocupación por la falta de señalización de los monumentos de la ciudad al intendente Gustavo Sáenz.

Con la dulzura e inocencia, Mateo, quien es un apasionado por la cultura, la historia y la tradición de su provincia, le explicó que mientras hacía su tarea advirtió que muchos de los monumentos no tienen el nombre de quién los hizo o de la obra. “En la tarea me pedían identificar el Monumento a la Maestra, y me fue muy difícil saber”, expresó.

Esta mañana recibí un mensaje por redes sociales, donde me planteaban la preocupación por los monumentos de la ciudad ¡Gracias Mateo! Tu aporte es muy importante. Te invito mañana a la Municipalidad para que desayunemos juntos, nos conozcamos y conversemos ¡Te espero amigo! pic.twitter.com/vyFqV5P1du — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) 12 de octubre de 2018

En vista de ello y lejos de quedarse en la crítica, le ofreció su ayuda para arreglar el problema. “A mi me interesa mucho el patrimonio cultural de la provincia de Salta, juntos podemos hacerlo”, le explicó.

Su mensaje llegó al intendente, quien inmediatamente se puso en contacto con su familia y los invitó a intercambiar ideas. “¡Gracias Mateo! Tu aporte es muy importante. Te invito mañana a la Municipalidad para que desayunemos juntos, nos conozcamos y conversemos ¡Te espero amigo!”, le manifestó a través de Twitter.

El gesto fue agradecido por el menor, quien no solo acudió al encuentro, sino que además le presentó un proyecto.