El Centro de Rehabilitación Física permite mejorar la calidad de vida de los salteños hace 5 años

El Centro Provincial de Rehabilitación Física, sito en calle Adolfo Güemes 640, cumplió 5 años al servicio de los salteños y su director, Ariel Martínez Erazú, hizo un recorrido por el trabajo realizado durante ese tiempo.

“Hemos trabajado estos cinco años creciendo, no solo en infraestructura, sino en servicios, mucha gente ha podido mejorar su calidad de vida, su inserción social, participar en su vida plena. No es un trabajo fácil, requiere recursos materiales, esfuerzos, tener una visión, no hay que pensar en la discapacidad, hay que pensar en la persona que tiene discapacidad, que tiene que vivir bien,” dijo a Canal 4.

En este sentido, consideró que su principal preocupación son las personas que todavía no pueden acceder a rehabilitación. “No damos a vasto en toda la provincia y los lugares vulnerables donde no hay un servicio, se pueden dar soluciones en salud pública pero hace falta que lleguemos. Hay que sacar del mapa la palabra discapacidad y sufrimiento, hay que superarla, nosotros somos referentes en rehabilitación y la sociedad es la que tiene que hacer todas las acciones para reinsertar a una persona,” expresó.

Finalmente, lamentó los retrocesos que trae y las secuelas que dejan las constantes situaciones de violencia. “Una vez que hay un daño, tenemos que trabajar para que esa persona supere esa situación,” concluyó.