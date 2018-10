Denuncias en Rosario de la Frontera: “Si el hecho existe, hay que caer con todo el peso de la ley”

Así lo aseguró el intendente, Gustavo Solís, quien dijo que si algún funcionario incumplió con sus responsabilidades, debe recibir la sanción correspondiente. Se ofreció a colaborar con la justicia. “Que haya un caso como este no tiene por qué empañar nuestra gestión”, afirmó.

Luego que un vecino denunciara al municipio de Rosario de la Frontera por supuestas maniobras fraudulentas, el intendente de la ciudad termal, Gustavo Solís, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que ya se cursó vista a los auditores para que haga la investigación correspondiente.

En ese marco, sostuvo que si hubo algún funcionario o empelado que haya incumplido con algunas de sus responsabilidades, debe recibir la sanción correspondiente. “Nuestra responsabilidad como funcionarios es investigar, esclarecer y tener la mayor transparencia posible, si el hecho existe, hay que caer con todo el peso de la justicia”, señaló.

Con respecto puntualmente a la denuncia, indicó que el denunciante asegura que utilizaron su nombre para cobrar un plan. “Estamos investigando como es el tema, y cuando tengamos los resultados de la investigación, sabremos si son uno o dos los que han intervenido, y quiénes son los responsables”, manifestó.

No obstante, no descartó que detrás de la denuncia “haya una mano negra” y agregó que hay gente que quiere embarrar la cancha y pone sus intereses por delante de los del pueblo. “No puede ser que cada vez que Rosario de la Frontera inaugure algo o pase algo positivo, inmediatamente salen con los tapones, como si la gente no fuera a ver lo positivo”, dijo.

Por último, indicó que el municipio está ordenado, tiene todas las cuentas claras, y un balance fiscal muy saneado. “Que haya un caso como este no tiene por qué empañar nuestra gestión pero si tiene que esclarecerse, pondremos todos los elementos a disposición de la justicia”, concluyó.