Hugo Moyano: "No es ningún delito tener una cuenta"

Tras el pedido de detención de Pablo Moyano, su padre y líder de Camioneros aseguró que "no hay ningún motivo real" para eso y sostuvo que "es para tapar el aumento del gas"

El líder de Camioneros Hugo Moyano salió al cruce del pedido de detención que en la noche del viernes hizo el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera contra su hijo Pablo Moyano, a quien acusa de asociación ilícita con la barrabrava del Club Atlético Independiente, informí Infobae.

Moyano dijo que el ex presidente de Independiente Javier Cantero fue quien abrió una cuenta en el exterior y sostuvo que "no es ningún delito tener una cuenta". "Se utiliza. Hay dinero y todo en esa cuenta. Todo lo que dicen, nos sorprendemos cómo algunos colegas de ustedes pueden decir tantas pelotudeces. La cuenta la abrió Cantero en ese momento. El banco también lo abrieron en ese momento. No es ningún delito eso que promueven", dijo Moyano y calificó la denuncia como "estúpida".

En diálogo con el periodista Marcelo Bonelli por Radio Mitre, Moyano aseguró que la denuncia es "una movida para tratar de tapar el retroactivo que piden del pago del gas. Como le ha salido mal, ponen todo este tipo de excusas para distraer la atención de la gente que la está pasando mal".

"Los abogados están trabajado y ven que no hay ningún motivo real para hacer este tipo de acusaciones. Nosotros hemos pedido la apertura de paritarias, el martes tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos pidiendo la actualización de los salarios y casualmente sale esto justo ahora. Cuando sacamos adelante una acción gremial tratan de frenarnos con estas cosas", sostuvo el líder de Camioneros.

Moyano explicó que su hijo Pablo está en Singapur, a donde fue para participar del 44° Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). "Pero Pablo está tranquilo, sabe que esto es un armado que no tiene sentido. Un hombre que va a lograr estar en un cargo internacional, que no muchos lo logran…. ¿Puede estar mezclado con lo que lo quieren acusar?", dijo Moyano.

El gremialista negó que Alejandro Petró -quien está detenido- haya sido custodio de Pablo: "¿Qué custodio? Nosotros no tenemos custodio de nada. Yo solamente ando con un compañero que me maneja el auto porque no puedo estacionar en cualquier lado. Todo eso es un invento que dicen para tratar de criticar a la dirigencia gremial. Para nosotros lo importante es lo que diga el agremiado".

Hugo Moyanó fue terminante al responder sobre la posibilidad de ir preso: "Miedo no tengo. Que el gobierno nos quiere meter en cana. Bebote Álvarez es el que nos hizo la denuncia. Detrás de esa denuncia está Patricia Bullrich, está el gobierno que están todos. Hace muchos años tenemos grandes diferencias".