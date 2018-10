"Veo a un presidente muy condicionado por Elisa Carrió" y otras 13 definiciones de Juan Manuel Urtubey

El gobernador de Salta y uno de los principales referentes del nuevo espacio político "Alternativa para la Argentina", Juan Manuel Urtubey, aseguró que percibió a un presidente Mauricio Macri afectado por las palabras desafiantes de la diputada nacional Elisa Carrió a lo largo de la última semana, informó Infobae.

El dirigente salteño sostuvo que, a raíz del pedido de la líder de la Coalición Cívica del juicio político a Germán Garavano, se pudo respirar un aire de incomodidad y conflicto en la propia figura del mandatario de cara al inicio de un año electoral.

"No sé si la palabra es miedo, pero parece desde afuera, como espectador, que uno ve a un presidente muy condicionado por Elisa Carrió y eso no ayuda mucho", afirmó Urtubey, en declaración al programa Aire de Noticias, conducido por Sandra Borghi y Gonzalo Aziz, en Radio Mitre.

El gobernador de 49 años afirmó además sentirse "halagado" por las duras críticas lanzadas por el dirigente del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, quien había asegurado que "el límite es Urtubey" respecto a una futura unidad nacional del Partido Justicialista.

"Es buenísimo que los Moyano digan lo del límite. Es buenísimo para mí porque realmente es muy difícil construir algo con Moyano. Tenemos una mirada de país muy distinta. A mi juicio, se le ha hecho mucho daño a la Argentina con ese tipo de políticas y creo que la Argentina tiene que cambiar eso".

Otras frases resonantes del gobernador Urtubey:

"Me parece que Lilita Carrió subestima el nivel de exasperación que hay en la sociedad argentina con la política y entonces tira mucho de la cuerda. Pero ella dijo siempre lo que pensaba, siempre, por lo cual no puede sorprender a nadie del Gobierno y de afuera del Gobierno".

"Le está yendo muy mal a Gobierno. Tiene todavía un año y medio de gestión, un 25% restante de gestión. Puede enderezar un poco la cosa, pero claramente la expectativa que se había generado en algunos sectores de la sociedad está claro que no se cumplió".

"La Argentina necesita salir de la grieta como forma de construcción de poder porque sino no se logra nada".

"El desafío para mí es unir a los argentinos… aunque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y lamentablemente el Gobierno no pueden demostrar que haya habido un correlato entre su propuesta electoral y la gestión porque claramente no lo hubo".

"Yo trabajo para que al argentino no le vaya peor. Cuando al Gobierno le va mal, a los argentinos nos va peor y eso es lo que está pasando hoy. No podemos caer en la mediocridad de pensar que si le va bien al Gobierno, a nosotros nos iría mal. Hay que apostar a ser mejores, no a que le vaya mal al que le está en el Gobierno".

"Competir vamos a competir porque yo voy a colaborar para que nuestro espacio político tenga posibilidades de ganar la elección. Si soy efectivamente candidato, lo veremos el año que viene de acuerdo a muchísimas variables".

"El principal responsable de cómo se está hoy es naturalmente el Gobierno porque es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante la política pública. La oposición, nosotros que estamos afuera del Gobierno, también tenemos responsabilidad, menor, y el anterior Gobierno obvio que dejó una situación".

"Cuando uno llega al Gobierno, ya está. La herencia siempre va a ser pesada, hasta ahora siempre lo ha sido. Cuando uno llega se supone que ya sabe lo que tiene que hacer para salir adelante".

"Yo lo vengo pidiendo desde hace tiempo: hay que eliminar la ley de fueros de la Argentina, hay que terminar con la historia de que la Justicia funcione para unos y no para otros".

"Yo tengo una mirada diferente con el tema fueros (respecto a Pichetto), aún admitiendo que hay un problema en la utilización, en algunos caso exagerada y en otros demasiado benévola del instituto de la prisión preventiva. Si hay un problema, modifiquemos esa ley pero no usemos los fueros para corregir una ley que está funcionando mal".

"Hay mucha desilusión con la política e inclusive para aquellos que trabajamos en eso. Yo trabajo en esa actividad y también tengo una profunda desilusión respecto de ver cóm no sólo se han podido solucionar los problemas de la gente sino que se los ha agravado".

"Hay una representación política que está muy lejos de ser lo que gran parte de la sociedad argentina demanda".