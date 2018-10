Filtran video de la "novia" de Chano y Brian Lanzelotta

Luisana Cardozo, conocida por su romance con el ex cantante de Tan Biónica, protagonizó un video hot .

La trans tucumana, quién fue noticia a nivel nacional por su anterior amorío con Chano Moreno Charpentier, – ex integrante de la banda Tan Biónica-vuelve al centro de la polémica a partir de que se filtrara un video íntimo con un ex integrante de Gran Hermano.

El video circula por las redes sociales. Cardozo confirmó a medios que quién aparece con ella en el explícito video, es el ex Gran Hermano, Brian Lanzelotta: “Me contactó por Instagram, me dijo que quería conocerme y así fue que pactamos el encuentro”.

Según relata la escort, la cita fue en un lujoso hotel de Buenos Aires, “Nos vimos en el Vip; en el Puerto de Olivos (Libertador y Sturiza), el jueves a eso de las 1:30 de la mañana. Me pasó a buscar en una moto”



Brian Lanzelotta (28), fue participante de Gran Hermano 2015 y actualmente es cantante de cumbia. Dentro de la casa fue el novio de Marian Farjat y en junio de este año se supo que estaba en pareja con Mariana Cesar de el ciclo televisivo "Combate".