Garantizan el anonimato de denuncias web vinculadas a venta de drogas

La historia de una mujer que asegura haber sido brutalmente golpeada luego de denunciar anónimamente a un vecino por venta de droga, que fue publicada en un medio local, despertó preocupación. El director de la Agencia Antidrogas, Javier Salgado, aseguró que el anonimato del sistema está garantizado.

“El sistema de denuncias web es totalmente anónimo, no hay una necesidad ni requerimiento de que las personas se tengan que registrar datos personales, además es operado por el Ministerio Público Fiscal”, explicó en diálogo con InformateSalta.

“En el tiempo que llevamos con el sistema y las más de 5000 denuncias que se han registrado nunca hemos tenido una objeción de este tipo. Esto nos preocupó mucho y nos pusimos a investigar. Sobre la persona que se acusa como agresor de la señora no hay ninguna denuncia web ingresada por temas de narcotráfico, no solamente eso sino que no tiene antecedentes vinculados al narcotráfico”, añadió.







Respecto a los hechos dijo que este fin de semana hubo denuncias cruzadas entre ambas familias que son vecinos y residen en General Mosconi, “son denuncias penales, hay un detenido. Son problemas de vecindad, ninguno se refiere a temas vinculados con venta de drogas que es algo que nos preocupa muchísimo”, aseguró.

Por la confidencialidad del sistema no “sabemos si la mujer realizó alguna denuncia en el sistema porque no hay registro de datos personales. Lo que podemos asegurar es que la persona que ella acusa no registra ninguna acusación de venta de drogas”.

Finalmente se dirigió a la comunidad asegurando que el sistema, que ha marcado un precedente en exitosas investigaciones, es totalmente anónimo y seguro.