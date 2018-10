Paro de colectivos: “Vamos a continuar con la medida hasta que nos den una solución”

Tras una nueva reunión con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (FATAP), Jorge Flores, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta, confirmó que “al no tener ninguna respuesta” decidieron continuar con la medida de fuerza.

En la oportunidad, aclaró que la modalidad será la misma empleada desde el inicio de la lucha, con frecuencia reducida desde las 22 hasta las 00:30, y sin prestación del servicio en horario nocturno. "Se retomará la normalidad a partir de las 6 de la mañana", dijo.

En ese marco, confirmó que mañana volverán a reunirse con las autoridades FATAP a los fines de llegar a un acuerdo. “Queremos que nos den una solución concreta y definitiva”, manifestó.

No obstante, remarcó que ya hay un principio de acuerdo y solo faltan ultimar detalles. “Hasta que no tengamos algo por escrito, la verdad que no podemos confirmar nada”, subrayó.

Por último, aclaró que el reclamo no solo obedece al incumplimiento del acuerdo salarial, sino también a la quita de los subsidios por parte de Nación. “No queremos tener sorpresas y pasar lo que hoy están pasando los compañeros de larga distancia”, finalizó.