Temen que el paro de colectivos afecte las ventas por el Día de la Madre

Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio, explicó que si bien hasta el momento no tuvieron inconvenientes, “estaría bueno que se solucione antes del fin de semana que se trabaja hasta tarde”. Destacó la implementación de las 12 cuotas sin interés.

Luego que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) de Salta confirmara la continuidad de las medidas de fuerza, Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio, en diálogo con InformateSalta, resaltó que si bien el sector no tuvo inconvenientes, “estaría bueno que se solucione antes del fin de semana previo al Día de la Madre puesto que “siempre se trabaja hasta tarde”.

Betzel detalló que hasta el momento no registraron ninguna denuncia por parte de los comerciantes al respecto. “El paro afectó sobre todo a los vendedores ambulantes, no a nosotros, hasta ahora no tuvimos ningún problema”, manifestó.







Con respecto a las ventas por el Día de la Madre, destacó el acuerdo alcanzado con el gobierno, a través del cual, los días viernes 19 y sábado 20 de octubre, una amplia red de comercios implementarán 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de Banco Macro, más un 15% de descuento. “Estamos con mucho optimismo”, manifestó.

Sobre la situación del comercio, explicó que el principal problema es que la tasa de interés es insostenible, lo que obliga al proveedor a acortar los plazos de pago. “Creo que no es sostenible en el tiempo una tasa de interés tan alta”, expresó.

Por último, señaló que están trabajando para que el “Black Friday” que se realiza en noviembre aparte del ya tradicional canal físico, se pueda realizar también a través de mercado libre. “La idea es que todos los comerciantes tengan su primera experiencia de venta online, no sabemos si vamos a hacer un sitio o un portal pero estamos trabajando en eso”, finalizó.