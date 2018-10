Estudiantes y jubilados seguirán viajando gratis en 2019

El pase libre, que permite a estudiantes y jubilados de la ciudad viajar gratis en colectivo, se seguirá manteniendo el próximo año. Así lo aseguró el ministro de Economía, Emiliano Estrada, quien confirmó que el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió no hacer cambios y mantener la gratuidad.

“Ayer estuve con el ministro Frigerio y ratificó la decisión de quitar el subsidio al transporte, con lo cual hay dos alternativas, o esos 2 mil millones lo pone la provincia que no los tiene o logramos generar un ahorro tal que sean. En eso está trabajando hoy la AMT en poder rediseñar la traza de SAETA, rediseñar la cantidad de kilómetros que tiene hoy las líneas de colectivos y que eso nos permita generar ahorros,” explicó a FM Profesional.







En este sentido, subrayó que trabajarán para que el aumento en el boleto no supere la media nacional que ronda los $16,50, entendiendo que el promedio incluye provincias que atraviesan una mejor situación económica que Salta.

“No estamos hablando de incrementos sustanciales pero de todas maneras eso no está definido, no hay todavía una decisión ni está calculado todavía el número de cuánto va a tener a subir producto de la quita de subsidios. Si no hiciéramos nada, el boleto se iría a 40 pesos que eso no es la alternativa para nosotros,” indicó el funcionario.