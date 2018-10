Imperdible arenga de un niño salteño que asombra al mundo del rugby

La emocionante arenga del salteño Nicolás Manjarres, jugador de la M10 de Tiro Federal, conmovió al mundo del rugby, por la claridad de sus conceptos pese a su corta edad.

“El rugby es un juego hermoso para compartir, yo antes era malo, y me cambió la vida” se escucha decir al menor a sus compañeros, quienes lo escuchan atentamente antes de iniciar un partido clave.

Luego pidió a sus compañeros dejar todo en la cancha, y no preocuparse ante posibles errores. “Quiero tackle, pase, todo, y si no podemos hacer eso, no nos terminemos insultando, nos apoyamos e intentamos hacerlo de nuevo, si yo me erró un tackle lo podemos volver a hacer, porque tenemos el apoyo de nuestro público”, manifestó.

Después hizo hincapié en la localía. “Acá logramos todo, esta es nuestra casa, es nuestro club, ellos están de visitante, nosotros locales, si ellos nos hacen dos try, nosotros hacemos cuatro, si hacen 10, nosotros 20, de acá, salimos ganando, así que vamos a echarle ganas”, gritó.

Su entrenador Nicolás Manjarres, quien grabó las imágenes, no ocultó su emoción. “Un ejemplo a seguir y un orgullo el mío de poder ser su entrenador y acompañarlo a él y a todos estos genios día a día”, escribió en Twitter.