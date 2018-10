¡Susanita no es tan bonita!: La diva se equivocó otra vez y envió una foto íntima

El teléfono celular le volvió a generar un dolor de cabeza a Susana Giménez (74). En junio la diva había tenido un divertido blooper, cuando por unos minutos su smarphone hizo una transmisión en vivo a través de Instagram en la que, días después de ganar el premio Martín Fierro de la Gente, afirmó: “Marcelo Tinelli no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!”.

En ese entonces, Susana se expresó horrorizada con la tecnología y confesó: “¡Yo no quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo… Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando (si lo querían a Marcelo) porque no sabe. Qué se yo… ¡Un horror!”.

Pero el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y Susana Giménez puede dar fe de eso: esta vez publicó una selfie de su cara a cara lavada, mientras estaba de entre casa, recostada en su cama. Las imágenes se viralizaron en el instante, más allá de que la conductora eliminó rápidamente el posteo de la foto.