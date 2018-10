Paro de la UTA: “Se comprometieron a pagar el aumento”

Luego de 10 días de paro de colectivos en horario nocturno, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), llegaron a un acuerdo y se levantó la medida de fuerza.

Al respecto, Jorge Flores, secretario general de UTA Salta, en diálogo con InformateSalta, dijo desconocer los detalles del acuerdo aunque confirmó que se comprometieron a pagar el aumento. “Todavía no tengo el acta no me enviaron por eso es que no puedo dar detalles”, sostuvo.

Con respecto al balance de la medida de fuerza, consideró que fue positivo más allá de los inconvenientes que causó a los usuarios. “Espero que nos entiendan porque esta medida de fuerza ha sido por el hecho de que no se habían abonado los salarios”, manifestó.

Por otro lado, descartó que la medida de fuerza haya influido en el alejamiento de Claudio Mastandrea de SAETA. “Fue algo sorpresivo, creería que no tuvo nada que ver, porque esto era una medida de fuerza a nivel nacional”, afirmó.







Elecciones

En relación a la elección de autoridades en el gremio, explicó que los comicios se llevan a cabo con total normalidad. “Estamos verificando los diferentes puntos donde se encuentran las urnas, hasta el momento hay una elección totalmente normal”, expresó.

Además dijo estar confiado en que los compañeros lo seguirán acompañando los próximos 4 años. “Para eso vinimos trabajando hace tres años y medios queremos continuar y las cosas que hemos prometidos, las hemos cumplidos, y están hoy a la vista”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que el escrutinio, del que está previsto participen cerca de 2500 compañeros, cerrará a las 18 horas y los resultados se conocerán poco después. “A las 19 o 1930 ya vamos a tener resultados”, finalizó.