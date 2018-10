Esta es la cama donde habrían tenido el cadáver de Sheila antes de tirarlo al túnel donde fue hallado

Luego del aberrante hallazgo del cadáver de Sheila Ayala, la nena de 10 años que se encontraba desaparecida, ahora se conoció la cama en la que mantuvieron el cuerpo antes de tirarlo por el túnel donde fue encontrado.

Fabián González, de 24 años, es la pareja de Leonela, la hermana del padre de la pequeña, su tío segundo, que vive en el piso segundo del complejo habitacional en el barrio Trujuy de San Miguel donde vivía Sheila. Su mujer, con un embarazo en curso, había dado entrevistas a canales de televisión denunciando la desaparición de la niña, según consigna Infobae.

Su departamento está ubicado en un segundo piso, contiguo al túnel donde apareció el cadáver. En estas horas, peritos de la Policía Bonaerense inspeccionan el lugar y se concentran en una cama de gomaespuma con bolsas, cintas y moscas que volaban sobre el colchón con un peluche de Hello Kitty entre el nylon.

La sospecha: el cadáver de la menor habría estado en el lugar antes de ser arrojada al túnel envuelto una bolsa, con un posible cautiverio en lugar, para ser arrojado desde una altura de seis metros.

Una voz policial dice algo inquietante: "La aguantó todo lo que pudo y la tiró."

El departamento había sido incluida en la lista de domicilios a inspeccionar a lo largo de esta tarde. "No había nadie cuando llegamos", asegura una voz con acceso al expediente, "o se callaron, como no teníamos orden judicial de allanamiento no podíamos tirar abajo la puerta."

González fue aprehendido por la DDI de San Miguel. Por el momento, voces alrededor del caso evitan señalar la causa de muerte de Sheila.