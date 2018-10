Elecciones: “No alcanza solo con el peronismo, hay que trabajar con otros sectores”

Tras rubricar la firma de un convenio de cooperación turística con el partido bonaerense de Dolores, el gobernador Juan Manuel Urtubey, en diálogo con los medios, destacó la importancia del acto realizado en Tucumán por el Día de la Lealtad, tras considerar que es un buen paso en términos de ir reuniendo a un enorme sector del peronismo.

En la oportunidad, señaló que no alcanza solo con el peronismo, sino que es necesario trabajar con otros sectores. “El año que viene debemos plantear una alternativa electoral, la sociedad hoy no se va a quedar compartimentada en partidos políticos, me parece que hay que hacer una cosa más grande, es un avance importante, pero hay que hacer algo más”.

Además se refirió al conflicto con los remiseros, y señaló que se está discutiendo en el ámbito de la comisión de transporte de la legislatura la posibilidad de la sanción de una ley para establecer esquemas de competencias.

“Hay toda una tragedia de enredos que hace que algunos tengan licencias, otros que trabajan no las tengan, el tema del transporte ilegal o no registrado, es un problema serio. Para mi lo mejor va a ser que salga una ley de la Legislatura, delimitando bien las competencias”, manifestó.

Por último, señaló que el Estado, los empresarios y los usuarios deberán realizar un esfuerzo para garantizar la continuidad del sistema de transporte, que según explicó, demandará aproximadamente 2400 millones de pesos. “Vamos a ver de que manera podemos ayudar un poco con el tema del costo kilómetros, buscar alguna lógica diferente con el tema de premios y demás a efectos de tener un sistema que sea sustentable”, concluyó.